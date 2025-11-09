颱風假有望？中颱「鳳凰」下週登陸 3縣市暴風圈侵襲機率破8成
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風下週將登陸台灣，對此，氣象署指出，鳳凰預計今(9)晚到明(10)天通過、登陸呂宋島，之後進入南海北轉朝台灣前進，強度會減弱，12、13日通過台灣預計是輕颱等級，但基本上全台灣暴風圈侵襲機率都有6成以上，其中台南、嘉義縣市超過8成，氣象署將在明後天發海陸警，不過是否放颱風假，將依各縣市政府依據風雨預報評估後決定。
氣象署指出，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島後，強度就會受到地形破壞減弱，明天到13日隨著颱風位置不同，強降雨區域也不同，明天進入南海，後天北轉，12、13日進入台灣海峽，再通過台灣，由於北上過程垂直風切大，環境不利於其維持強度，通過台灣可能已減弱為輕度颱風。
不過威脅仍不容小覷，明後天東北季風加上颱風外圍環流，將產生共伴效應，基隆北海岸、大台北、宜花東及恆春半島有大雨或豪雨，尤其宜花及大台北地區有豪雨等級以上降雨機率，桃園以南為局部短暫陣雨。
鳳凰颱風12日接近，花東持續大雨，中南部雨勢增加，北部及東北部轉為背風面，降雨趨緩；13日颱風中心到東北方海面，強度可能減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋，隨著東北風增強，中部以北、東北部雨勢明顯，且北部有較大雨勢。
根據最新的「120小時颱風暴風侵襲機率」統計，基本上全台灣暴風圈侵襲機率都有6成以上，其中台南、嘉義縣市超過8成，最高的為台南有83％，氣象署預計明天下午至傍晚發布海上颱風警報，後天上半天發布陸警。
至於未來會不會放颱風假，依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米(台南、屏東、花蓮不分平地、山區均為350毫米)，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。
