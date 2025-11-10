颱風假有望！海鷗接鳳凰不是巧合 恐成58年來首個登陸11月颱
鳳凰颱風今天（11月10日）凌晨2點通過呂宋島，接著北轉朝台灣前進，預計中央氣象署最快今天下午就會發布海上颱風警報。前氣象局局長鄭明典說，海鷗颱風後面緊接著鳳凰不是巧合，而是相關的，而鳳凰颱風若登陸，也將成為58年來第一個11月份登陸台灣的颱風，部分縣市可能會放颱風假。
氣象署表示，今天除了受東北季風影響外，還會再加上颱風外圍環流的影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯且持續，晚上開始容易有大雨或豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上發生的機率，桃園以南地區也有局部短暫陣雨，其中桃園及高屏的降雨機率會比較高。
明天（11月11日）受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島仍要防大雨及豪雨，尤其東北部、東部及大臺北地區有局部豪雨等級以上發生的機率。
氣象專家賈新興表示，鳳凰颱風往台灣接近時，因整體大環境不利，所以強度於後天週三（11月12日）午後開始，有迅速減弱的趨勢，可能減弱為輕度颱風登陸。
鄭明典則在臉書粉絲頁指出，「海鷗後面鳳凰，不是巧合！」他表示，11月5日海鷗還在南海，鳳凰前身的低氣壓在菲律賓東方，而更東方還有一個低氣壓。這幾個低壓的北方是副熱帶高壓帶，副高南側的東風流線高、低交錯變化，波形很明顯！所以海鷗和鳳凰颱風是同一個「東風波系列」的低壓區發展出來的颱風，它們是相關的，它們接續發展出來並不是隨機發生的巧合！而且，鳳凰颱風後面還可能有熱帶擾動生成。
根據氣象署公布的「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」：
北部地區：基隆市68％、新北市70％、台北市69％、桃園市70％、新竹市73％、新竹縣73％、宜蘭縣76％。
中部地區：苗栗縣77％、台中市84％、彰化縣85％、南投縣88％、雲林縣90％。
南部地區：嘉義縣92％、嘉義市91％、台南市94％、高雄市90％、屏東縣88％。
東部及外島地區：花蓮縣81％、台東縣76％、連江縣21％、金門縣45％、澎湖縣89％。
氣象專家林得恩提醒，今天迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率增高，雨勢愈晚愈加明顯，目前估計降雨強度在大雨至豪雨等級之間；其中，尤其是大台北地區及宜花地區雨勢集中、持續且顯著，更有局部豪雨等級以上發生的機會。
林得恩指出，台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島局部地區易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；其中，苗栗至彰化、恆春半島及澎湖有平均風有9級以上或陣風11級以上發生的機會。
