颱風假有望？鳳凰恐明深夜「登陸這縣市」 降雨熱區曝光

生活中心／朱祖儀報導

鳳凰颱風通過菲律賓陸地之後，將北轉朝台灣方向前進。氣象專家賈新興表示，由於整理大環境不利發展，因此鳳凰颱風12日朝台灣澎湖海域接近時，強度會迅速減弱，算是好消息，從目前的預估路徑來看，很可能在12日深夜登陸雲林一帶。

賈新興表示，目前看來很有可能在今（10）日傍晚發布鳳凰颱風海警，週二中午發布陸警，鳳凰颱風在移動過程中也會不斷減弱，但影響台灣期間仍是「颱風」的強度，可能在通過台灣之後才會減弱為熱帶低壓，到沖繩時變成溫帶氣旋，因此台灣仍不可輕忽鳳凰颱風帶來的影響。

賈新興指出，鳳凰颱風可能在12日晚間22時至23時左右在雲林一帶登陸，從10日到13日都會受到颱風影響，10日至11日宜蘭、花蓮、台東及屏東山區是主要降雨熱區，其次為北北基；12日台中以南、宜花東有陣雨，台中以北易有局部短暫雨，花東及屏東山區有局部較大雨勢機率。

賈新興曝降雨熱區。（圖／賈新興臉書）

賈新興透露，13日中午前彰化以北及宜蘭仍有陣雨並有局部較大雨勢發生機率，午後台中以南轉為多雲時晴天氣；14日颱風逐漸遠離，整體變為東北季風型態天氣，桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，午後南投以南山區、花東山區有零星短暫雨。

