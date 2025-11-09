颱風假有望！鳳凰暴風圈侵襲率曝 5縣市飆破90％

中颱鳳凰今凌晨2時通過呂宋島後北上朝台灣接近，預計轉東北通過，但受環境影響強度將減弱，最快今下午發布海上颱風警報，根據氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率，有5縣市達90％以上，包括雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市，氣象署提醒今晚起至明（11）日受颱風外圍環流與東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島防大雨，東北部與大台北地區局部恐達豪雨等級。

根據氣象署最新公布的「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」：

北部地區：基隆市68%、新北市70%、台北市69%、桃園市70%、新竹市73%、新竹縣73%、宜蘭縣76%。

中部地區：苗栗縣77%、台中市84%、彰化縣85%、南投縣88%、雲林縣90%。

南部地區：嘉義縣92%、嘉義市91%、台南市94%、高雄市90%、屏東縣88%。

東部及外島地區：花蓮縣81%、台東縣76%、連江縣21%、金門縣45%、澎湖縣89%。

氣象署表示，鳳凰颱風今凌晨2時已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣，且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱；今晚起至明（11）日受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島要防大雨及豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上發生機率。

氣象署提到，周三（12日）颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，周四（13日）颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩，但颱風北轉接近台灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定。

