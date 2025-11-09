颱風假有望？鳳凰暴風圈恐掃全台！11縣市侵襲機率破80% 最快今午海警

生活中心／施郁韻報導

「鳳凰」颱風最快今日下午發布海上颱風警報。（圖／中央氣象署）

「鳳凰」颱風維持中度颱風上限強度，中央氣象署指出，預估昨（9）日晚間颱風登陸呂宋島後受地形破壞將減弱，今日北轉朝台灣接近，最快今日下午發布海上颱風警報，明日不排除發布陸警。

氣象署指出，中颱鳳凰中心氣壓940百帕，9日20時的中心位置在北緯15.9度，東經121.9度，即在馬尼拉東北方170公里之處（鵝鑾鼻南方670公里之處），以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行，中心附近最大風速每秒45公尺（即每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（即每小時198公里），相當於16級風，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測10日20時的中心位置在北緯17.9度，東經118.1度，即在馬尼拉西北方480公里之處（鵝鑾鼻西南方530公里之處），請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

氣象署提到，今日颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有陣雨，明晚並有大雨或豪雨發生的機率，尤其東北部、東部及大臺北地區並有局部豪雨等級以上發生的機率，臺灣其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨，金門及馬祖為多雲；北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率。

120小時颱風暴風侵襲率，台南市以94%居全台最高。（圖／中央氣象署）

據氣象署各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲率，全台各地侵襲機率提升，台南市以94%居全台最高，嘉義縣92%、嘉義市91%，雲林縣、高雄市90%、澎湖縣89%，屏東縣、南投縣皆為88%、彰化縣85%、台中市84%、花蓮縣81%，共有11縣市破80%，顯示鳳凰颱風的暴風圈幾乎橫掃全台。

至於颱風假，依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力達7級以上或陣風可達10級以上，或未來24小時累積雨量預測山區達200毫米、平地350毫米。不過是否停班停課，由各縣市政府自行決定。



