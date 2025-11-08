颱風假有望？2縣市「暴風圈侵襲機率破7成」 鳳凰路徑曝光這幾天雨最猛

生活中心／施郁韻報導

鳳凰颱風升格成中度颱風，未來有機會轉強颱，中央氣象署預估，下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報，據氣象署「120小時颱風暴風圈侵襲機率」資料顯示，2縣市暴風圈侵襲機率破7成，風雨威脅升高。

氣象署指出，中颱鳳凰中心氣壓930百帕，9日2時的中心位置在北緯13.8度，東經126.4度，即在馬尼拉東方590公里之處（鵝鑾鼻東南方1070公里之處），以每小時28轉32公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒48公尺（即每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（即每小時209公里），相當於17級風，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里。

中央氣象署預估，下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。（圖／中央氣象署）

氣象署預測，明日清晨2時的中心位置在北緯16.3度，東經120.3度，即在馬尼拉北北西方200公里之處（鵝鑾鼻南方630公里之處），有增強為強烈颱風的趨勢，請在菲律賓東方海面及巴士海峽航行及作業船隻應特別注意。

氣象署說明，明日至下週四（13日）颱風最靠近台灣。受東北季風及颱風及其外圍環流影響，明日基隆北海岸、宜花、大臺北地區有局部大雨甚至豪雨發生的機率，臺東及恆春半島有短暫陣雨。

下週二（11日）北部、東半部地區、恆春半島及南部山區有大雨或局部豪雨發生的機率；下週三（12日）中南部、花東地區有大雨或局部豪雨發生的機率；下週四（13日）颱風減弱並遠離，水氣仍多，北部、宜蘭地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

氣象署最新「120小時颱風暴風圈侵襲機率」，2縣市飆破70%。（圖／中央氣象署）

據氣象署各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲率，澎湖縣高達73%、台南市70%、嘉義縣69%、高雄市67%、嘉義市66%、雲林縣66%、屏東縣64%，彰化縣、南投縣63%，台中市、金門縣62%，苗栗縣60%，全台共有12縣市破60%。

至於颱風假，依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力達7級以上或陣風可達10級以上，或未來24小時累積雨量預測山區達200毫米、平地350毫米。不過是否停班停課，由各縣市政府自行決定。



