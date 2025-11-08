即時中心／林耿郁報導

今（9）天各地大多為多雲到晴的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨。下午起東北季風增強，基隆北海岸、東北部地區及大台北地區轉為局部短暫陣雨；至於鳳凰颱風，持續直撲台灣而來，可能會從本島陸地穿過！

氣象署預報，今日中南部高溫可達30至33度，溫暖微熱，北部及東半部則是27至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請適時增減衣物以免著涼。

廣告 廣告

離島天氣：澎湖陰天，24至26度；金門晴時多雲，23至29度；馬祖陰時多雲，20至23度。

風力方面，今日台南以北、基隆北海岸、恆春半島、台東沿海空曠地區及各離島，易有平均風6級以上、陣風8級以上強風，沿海活動請多加留意安全。

第26號颱風「鳳凰」今晨2時中心位於鵝鑾鼻東南方1,070公里海面上，向西北西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢，下週一、下週二將受到颱風外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部地區防大雨及局部豪雨，尤其在東北部地區及大台北、東部山區有局部豪雨等級以上發生的機率。

週三前後颱風將最接近台灣，中南部地區風雨於週三時增大，由於此颱風北轉接近本島時，路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定，請留意氣象署最新預報。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風至東北風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／颱風假穩了？鳳凰恐穿本島陸地 最新路徑曝光了

更多民視新聞報導

鳳凰C轉北上撞進台灣？網憂「風雨搖滾區」見1圖急了

鳳凰恐成穿心颱 最快週一發海警.西半部登陸

鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了

