颱風假與北北桃脫鉤？ 謝國樑：因應氣候變遷制訂新標準

基隆市究竟要放颱風假與否受到市議員林旻勳的質疑，能否與基北北桃脫鉤，自行決定放假，市長也不用承受罵名。市長謝國樑說，所謂脫鉤本來就存在並非一定要一起放假。未來會和議會還有海大氣候有關團隊做探討制訂出屬於基隆市的放假規定。

議員林旻勳表示，颱風假放假與否市長真的很為難，依照市消防局預估雨量這次鳳凰颱風雨量應該在110至190毫米，結果下了350毫米，因超出預估太多無法趕上天候的變化。

他說，11月的颱風確實罕見，因氣候變遷造成異常現象，蘇澳、宜蘭和基隆災情都非常嚴重，應該理性討論放假與否。議長童子瑋日前也有提到未來颱風假是否有機會與新北脫鉤。

市長謝國樑說，基北北桃本來就沒有一定一起放假與否，這次桃園就脫鉤，而這樣的情況本來就存在，不可能因為討好市民就要放假，這要明確說清楚。

謝國樑表示，基隆要放假要有明確的指標，風力、雨量是否達到標準，萬一有積淹水就放假則是片面討好市民。他個人覺得可以探討的是現在用的是24小時雨量達到350毫米就放假，而12小時下了300多毫米是否放假，這絕不亞於24小時下350毫米就放假來得輕鬆。

謝國樑說，氣象署在規定這樣的範圍時可能沒考慮到極端氣候的影響，該署也有人認為的確350毫米是高了一些，那就可以相對地下降來。基隆在11月也破了氣象署開台以來的記錄，去年10月4號也破了氣象署開台以來的單日記錄，基隆雨量因極端氣候一直在破記錄，未來也會是常態。

謝國樑表示，他也很難過市民下大雨要奔波，如要放假也得看預估雨量和實際情況，去年到今年氣象署的預測都有嚴重落差，一差就上百毫米。他希望和議會及海洋大學氣象有關團隊一起討論出具體屬於基隆的標準規範，針對氣象署不足之處用市的法規來補正，讓未來放假有更有彈性更科學化。