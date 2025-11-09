颱風假要怎麼放？侯友宜：中央地方共同合作面對決策

鳳凰颱風逐漸逼近台灣，關於颱風假議題，有立委提出「颱風假回歸中央」，引發討論。對此，新北市長侯友宜認為，中央應更快速提供資訊給地方，中央和地方要共同合作面對颱風假的決策。

侯友宜。（圖／中天新聞）

面對鳳凰颱風來襲，侯友宜今天表示，「其實在上個禮拜，我們已經觀察整個鳳凰颱風的動向，已經要求消防局及各單位做好充分的準備，現在所有的準備都已經逐漸就緒，我們會全力以赴守護人民的安全。」

侯友宜。（圖／新北市府提供）

對於颱風假決策問題，侯友宜則說，「中央在颱風的資訊，要建立更快速、更標準化，即時提供給地方，中央跟地方要一起共同合作，面對颱風假的決策。

中颱鳳凰接近台灣，路徑預估會類似7月的丹娜絲颱風，影響程度不容小覷。（圖／中央氣象署提供）

鳳凰颱風以「罕見路徑」朝台灣進發，氣象署預報員張承傳表示，本次鳳凰颱風路徑預測上，將因強弱程度偏北或偏南登陸，若按前中央氣象局科技中心顧問王時鼎對1911年至2024年颱風紀錄歸納出10大颱風路徑分類，這次鳳凰颱風路徑可能介於第8類「通過台灣南部海面向東或東北進行」，歷史紀錄佔3.31％，又或是第9類「通過台灣南部向東或東北進行」，歷史紀錄佔6.62％。張承傳提醒，如果登陸位置偏南，則中南部將是首個迎戰颱風的地區，務必留意強風豪雨和沿海長浪。

