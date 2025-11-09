颱風假關鍵指標曝！ 5縣市「暴風圈侵襲機率」破90%

鳳凰颱風持續北轉當中。（圖／中央氣象署）





鳳凰颱風中心位置今（10日）凌晨2點，位在北緯 16.7 度，東經 120.2 度，持續通過菲律賓，朝西北西方向持續移動當中。至於民眾十分關注的是否會放颱風假，根據中央氣象署今（10日）凌晨2點所發布的「120小時暴風圈侵襲機率」顯示，共有5縣市機率超過90%。

根據中央氣象署所發布的「120小時暴風圈侵襲機率」顯示，雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市，受侵襲的機率都超過90%。

全台暴風圈侵襲機率。（圖／中央氣象署）

另外台灣本島其他縣市，受侵襲的機率至少也有68%，澎湖縣受侵襲機率89%，金門縣受侵襲機率45%，連江縣21%。

中央氣象署預計今天傍晚會發布海上颱風警報，明（11日）上半天發布陸上颱風警報。

至於是否會宣布停班停課，中央氣象署回應，仍須由各縣市政府依據風雨實際情況決定，中南部及花東可能進入暴風圈，北部與東半部則將迎來最明顯的雨勢，尤其東半部地區須嚴防豪雨與強風。

