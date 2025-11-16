颱風假雞排祭品文 台大大氣系放鳥！地理系霸氣支援「手搖300杯」店家證實了

台大大氣系有學生稱發雞排卻放鳥，地理系霸氣學長喊發300杯手搖，店家也證實了。翻攝黑特帝大臉書



一個颱風假的賭注，掀起不少台大學生及校友熱烈討論。原來是鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友預測「台北至少放2天颱風假」，且發下豪語「少1天我請100份雞排加波霸奶茶」，最後賭輸後表示雞排300份仍會發，但飲料只有100份，也表示今天（11／16）中午在台大校園內傅鐘發放，今天約有500民眾前往等候卻遭放鳥。對此，一名台大地理系的學長霸氣喊話「我們出300杯手搖」，且店家也證實已經付清費用。

一名網友在臉書社團「黑特帝大」發文表示，「地理系大氣組不守信用，作為原本都是同一家的地理系地學組（現地理環境資源學系）感到羞愧，這邊承諾週一11月17日中午12點一樣時間，丘森茶室北車店（北車微風廣場二樓西三門電扶梯上去），提供300杯手搖飲兌換（先到先兑），大氣系祭品文，地理系出！」

而且這一次是來真的，「丘森茶室 Chosen Tea」於留言區證實此消息，「是真的！地理系學號b92學長已付清」，另外「剛剛B972080xx學姊加碼50杯，感謝地理系」。並在官方臉書發文表示，「明天（11/17）中午12點準時發放，手搖飲內容隨機，懇請同學以及社會賢達依照秩序兌換領取！若同學沒兌換到，也歡迎參考門市其他優惠。B922080xx學渣叩首，感謝B972080xx學姊加碼50杯，一起致敬地理系」。

地理系學長霸氣舉動讓許多網友讚道，「推一個地理系夠帥」、「了不起，負責」、「拉風」、「帥啊！地理系」。

