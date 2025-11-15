中部中心／張家維 南投報導

有一名烤雞業者，在鳳凰颱風來襲時，預測全台有9個縣市，會放颱風假，同時說如果失準，就送免費烤雞，結果當中的兩個縣市，南投及台東，宣布正常上班上課，而業者也願賭服輸，15日中午來到南投，送出了100隻新鮮溫體烤雞。

一隻又一隻的烤雞，整整齊齊，掛在烤爐內，表皮金黃焦脆，不斷滴下熱油，實在讓人口水直流，烤雞包裝好，一字排開，實在壯觀，但你能想像嗎，面前這100隻烤雞，全都免費送！

颱風假預測失準！ 烤雞業者到南投發放100隻烤雞

颱風假預測失準!烤雞業者到南投發放100隻烤雞（圖／民視新聞）





烤雞業者：「第一個早上4、5點就來排了，還有人8點來的時候，已經排到40幾號了。」

排隊民眾：「不錯不錯非常開心，一大清早就來排隊了，（那如果讓你選的話你要颱風假還是要烤雞），我可能會選吃的吧。」

記者vs.排隊民眾：「（今天早上排多久了）4小時，（如果颱風假跟烤雞來選你要選什麼），颱風假因為不想上課啊。」

鳳凰颱風經過，除了關心災情，民眾最在意的就是有沒有颱風假，這名烤雞業者，就大膽猜測，全台有9個縣市會放假，如果預判錯誤，就送免費烤雞！

烤雞業者：「如果沒全放假，我就要送100隻烤雞給大家吃，結果兩個縣市沒有放假。」





颱風假預測失準！ 烤雞業者到南投發放100隻烤雞

好香！ 100隻烤雞免費送 颱風假預測失準願賭服輸（圖／民視新聞）









這兩個縣市就是南投和台東，業者願賭服輸，宣布在兩個地區，將免費發放共200隻3斤重的溫體烤雞，15日中午，如約到南投發放其中100隻！

預測失準，業者說到做到，已經發完100隻，剩下一半，則是會在22日到台東發放，吃到香噴噴烤雞，也算是多少安慰到，民眾沒放到假的心。

