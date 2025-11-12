「颱風假預言」翻車！台大生請300份雞排珍奶 業者送200隻烤雞

日前一名自稱台大大氣系的學生，預測台北市至少放2天颱風假，慘遭打臉後，他宣布將在16號兌現賭約，發放300份雞排跟珍奶；而預言失敗要發祭品的還有這位烤雞店老闆，先前預測9個縣市，12號禮拜三通通會放颱風假，但其中南投和台東沒有放颱風假，老闆也兌現承諾，連續兩個星期六，要免費分送烤雞。

日前有網友發祭品文表示台北會放兩天颱風假。圖／台視新聞

日前在網路上發豪語，預言台北市會放2天颱風假的網友遭打臉，PO文底下更滿滿是敲碗發雞排和珍奶的留言，對此，原PO沒有逃避兌現承諾，表示16號中午要在台大傅鐘發出300份雞排和珍奶。

台大生在16號發放雞排、珍奶。圖／台視新聞

等不及搶拿雞排和珍奶，不少學生還讚這位自稱台大大氣系的學生真佛心，但預言失敗要發祭品的不只他，還有一位烤雞店老闆。

老闆兌現承諾，將在南投、台東分送烤雞。圖／台視新聞

老闆日前預測從彰化南投到台東屏東，9個縣市12號禮拜三通通會放颱風假，可惜沒算準，其中南投和台東沒有放颱風假，老闆也兌現承諾，連續兩個星期六，要分別在南投和台東免費分送100隻烤雞，「我們去台東回來的路上，看風雨非常大啊，想說這個應該南部都會放假，我就想說發個文打賭一下好了，結果我怎麼知道睡一覺起來，它又變平穩了，結果有兩個縣市沒有放颱風假，那乾脆就兩邊都發100隻好了」。

老闆也直呼下次不敢再賭了，倒是沒有放到颱風假的民眾有烤雞吃，也算是小確幸。

台北／葉宣婕、陳建國 責任編輯／陳俊宇

