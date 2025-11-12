颱風假麗寶OUTLET湧人潮 主題餐廳現排隊人龍

麗寶OUTLET今日中午後湧現大量人潮，停車場在中午12點30分起出現排隊車流。（圖：麗寶樂園提供）

鳳凰颱風逼近，台中市停班停課，由於風雨不大，百貨公司跟大型OUTLET都正常營業，其中，麗寶OUTLET MALL今（12）日中午後湧現大量人潮，停車場在中午12點30分起出現排隊車流，各大主題餐廳門前也出現長長人龍。業者迎來颱風假購物熱潮。

鳳凰颱風來襲，樂寶樂園暫停部分設施營運，包括麗寶樂園、天空之夢摩天輪、麗寶國際賽車場、密室逃脫及麗寶休息站暫停開放一天；至於麗寶福容大飯店與麗寶賽車主題旅店則維持正常營運。而麗寶OUTLET今（12）日上午11點起也正常營業。

而由於有些民眾全民普發一萬元現金入帳，麗寶OUTLET不少品牌櫃位也推出限時優惠，有的買一送一、有的行李箱3折優惠、還有櫃位推出單筆滿1萬元現折1千元，吸引消費者。再加上「台中購物節」期間，麗寶樂園渡假區為「五倍店家」，消費滿100元即可參加抽獎活動，成為颱風假的購物熱點。（張文祿報導）