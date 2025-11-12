颱風假+普發金！白沙屯8級強陣風海邊封鎖 台中商場卻擠爆
颱風假加上1萬元普發金入帳，台中百貨公司與購物中心湧現消費人潮，停車場大排長龍，餐廳座無虛席，親子遊樂區更是人滿為患！然而在苗栗通霄，8級強陣風夾帶3至5米高巨浪侵襲，海岸邊已拉起封鎖線禁止民眾進入，安檢所更裝設好防颱門以防強風肆虐。同一天內，台灣中部地區呈現南轅北轍的兩種景象，形成強烈對比！
鳳凰颱風來襲，台灣中部地區今日呈現兩種截然不同的景象。苗栗白沙屯海邊在12日中午出現8級陣風，海浪洶湧高達3至5米，當地安檢所已裝設防颱門，並在海岸邊入口拉起封鎖線，禁止民眾進入以確保安全。相反地，台中地區雖飄著小雨，但適逢普發1萬元入帳與颱風假，許多民眾湧入百貨公司與購物中心，造成停車場出現排隊車潮，餐廳座無虛席，親子遊樂區也擠滿開心遊玩的家庭。
在台中地區，颱風假加上普發1萬元入帳的雙重效應，讓許多民眾選擇到百貨公司和購物中心消費。海線購物中心的停車場出現排隊車潮，從入口一路排過一個彎道。用餐時間，餐廳位子一位難求，櫃位和親子遊樂區的每個設施都有父母帶著孩子開心暢玩。不少百貨商場趁機推出優惠活動，吸引更多顧客前來消費。這樣的景象不僅出現在海線地區，市區的百貨公司和廣場也坐滿了愜意逛街的民眾，甚至電影院也有不少人前往觀影。一位民眾表示，今天不用上班放颱風假，就來換電影海報。另一位民眾則分享，原本以為要遲到上課而感到生氣，後來媽媽告知放颱風假才鬆了一口氣。當被問到是否覺得賺到一天假期時，有民眾回應感謝台中市長黃秀燕。
然而，苗栗地區的情況卻截然不同。在苗栗通霄，安檢所已經安裝好防颱門，以防止強風摧毀門窗。白沙屯海邊在12日中午左右出現8級陣風，海浪洶湧，浪高約有3到5米。當地漁船已全數停靠在海岸邊，海岸入口也拉起封鎖線，以避免民眾誤闖海邊發生危險。這樣的安全措施反映了當地對颱風可能帶來危害的警覺與防範。
這兩種截然不同的景象展現了同一天內，台灣中部地區因地理位置與天氣狀況的差異，民眾活動與防災措施的明顯對比。一邊是因普發金與颱風假而熱鬧非凡的消費場所，另一邊則是因強風大浪而戒備森嚴的海岸線。
