颱風假11/12停班停課全台最新通知 中彰苗宜雲嘉南高屏澎11縣市、花蓮3鄉停止上班、停止上課

颱風鳳凰暴風圈已進入台灣南部陸地，中央氣象署持續發布陸上颱風警報，預估颱風鳳凰周三（12日）下午至晚間有機會在高屏登陸、接著在花東一帶出海，若風雨達到《天然災害停止辦公及上課作業辦法》第四條規定，即可停止辦公及上課。台中市、高雄市、台南市、苗栗縣、雲林縣、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、宜蘭縣、嘉義縣市11日晚間宣布12日停止上班、停止上課。花蓮縣政府宣布，除光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮外，全縣各鄉鎮市周三12日均正常上班、正常上課。按照行政院人事行政總處公告，Yahoo奇摩新聞持續在本篇新聞整理11月12日上班上課最新資訊，也請鎖定Yahoo颱風專題。

依照《天然災害停止辦公及上課作業辦法》第四條規定，颱風暴風半徑預期會在4小時內經過的地區，平均風力達七級以上或陣風達十級以上時，即可停止辦公及上課。但因氣象瞬息萬變，一切以地方政府的公布為準，也可參考行政院人事行政總處公告。

各縣市11月12日停班、停課資訊：

基隆市：照常上班、照常上課

台北市：照常上班、照常上課

新北市：照常上班、照常上課

桃園市：照常上班、照常上課

新竹市：照常上班、照常上課

新竹縣：照常上班、照常上課

苗栗縣：停止上班、停止上課

台中市：停止上班、停止上課

彰化縣：停止上班、停止上課

雲林縣：停止上班、停止上課

南投縣：照常上班、照常上課

嘉義市：停止上班、停止上課

嘉義縣：停止上班、停止上課

台南市：停止上班、停止上課

高雄市：停止上班、停止上課

屏東縣：停止上班、停止上課

宜蘭縣：停止上班、停止上課

花蓮縣：光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮停止上班、停止上課。其餘各鄉鎮市照常上班、照常上課。

台東縣：照常上班、照常上課。達仁鄉土坂國小中午12時40分提早放學，停止上班、停止上課。

澎湖縣：停止上班、停止上課

連江縣：照常上班、照常上課

金門縣：照常上班、照常上課

颱風假停班停課風力標準

根據天然災害停止上班及上課作業辦法第四條，颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，得發布停止上班及上課。但實際是否會宣布停班停課，則是由地方政府依據當時狀況、交通安全與災害風險綜合判斷後決定。

颱風假停班停課雨量標準

根據天然災害停止上班及上課作業辦法第四條，依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時。但地方政府仍有最後決定權。

另外2025年7月起，中央氣象署也新增「沿海鄉鎮風力預報」，將加強說明內陸和濱海風力的差異，減少濱海、非濱海區結果落差，提醒民眾留意風險之外，也作為地方政府停班停課決策參考。