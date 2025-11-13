颱風停班停課標準多年沒改 鄭明典揭1漏洞喊話：應有更合理明確準則

颱風停班停課標準行之有年，但前氣象局長鄭明典認為，對於濱海測站資料使用上，在決定停班停課時應有更合理且明確的準則。（圖／方萬民攝）

台灣每逢颱風逼近，各縣市是否宣布停班停課，總引發民眾關注及熱議。最近前氣象局長鄭明典指出，目前停班停課標準已行之有年，訂定後幾乎未曾調整，但隨著氣象觀測資料來源增加，部分濱海測站的風速常達標準值，但實際上並未對當地生活造成嚴重影響，呼籲政府應重新檢討並制定更合理的準則。

鄭明典今（13）日在臉書發文指出，過去判定颱風風雨的依據僅限少數「代表站」，直到鄉鎮預報作業系統啟動後，才逐漸擴大資料取用範圍。但台灣的停班停課標準行之有年，從制定以來幾乎沒有再做調整。

從取用資料多元的狀況，鄭明典舉例，近幾年氣象署在西部濱海地區加設自動氣象站，風速觀測代表性就出現很大變化。而在這些測站，冬季一般東北季風情況，即可能達到風速7級或陣風10級，符合停班停課標準，但實際上並不影響居民的日常活動。

因此，鄭明典認為，若不區分測站地理特性，單以數據判定停班停課，難免造成誤差與爭議，建議對濱海測站資料的使用應訂定更明確且合理的準則，以反映實際生活狀況。

依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，當氣象預報顯示颱風暴風半徑在4小時內可能影響某地區，且「平均風力達7級以上」或「陣風達10級以上」，或24小時累積雨量預測達平地350毫米、山區200毫米（部分縣市統一為350毫米），並已造成災情或有致災之虞時，即可達到停班停課標準。不過，最終仍由各縣市政府決定是否宣布停班或停課。

