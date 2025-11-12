颱風共伴雨致災 畚箕地形解密

這次宜蘭嚴重淹水，水漫道路畫面，彷彿光復洪水再現，氣象署統計，昨天宜蘭蘇澳時雨量，達到130.5毫米，日雨量更來到648.5毫米，刷新蘇澳測站11月歷史紀錄，是2010年梅姬颱風以來，歷史第2高。回顧梅姬當時，也就是2010年10月21日這一天，日累積雨量高達939.5毫米，幾乎破千，最高時雨量200毫米，兩者共通點，就是正逢東北季風南下，產生歷史以來嚴重的共伴效應，加上宜蘭平原，背倚群山，形狀有如一個畚箕，開口朝向太平洋，鋒面雲系一灌進來，雨勢就通通下在這裡，專家統計，一年到頭，平均有220天到250天都在降雨，當地人，逢雨就怕淹，治水、排洪議題再度浮上檯面。

河濱公園，汪洋一片，放眼所見，幾乎全滅頂，15年前，梅姬颱風肆虐，挾帶東北季風共伴豪雨，橫掃宜蘭，處處水淹、土崩。

廣告 廣告

台灣整合防災工程顧問公司總監 賈新興：「2010年的梅姬颱風 是我們想到，所謂颱風跟東北風共伴，非常典型的案例，剛好這個共伴效應的區域，要在宜蘭 宜蘭這附近，宜蘭這附近 它才會造成，宜蘭這邊也出現異常降雨的現象。」

天氣風險分析師 吳聖宇：「3小時的累積雨量 梅姬的話，以蘇澳站為準的話，它是444毫米，那這一次蘇澳的3小時，最大的雨量 是334毫米，從2010年梅姬以來，就是最大的一次3小時，累積雨量的紀錄。」

這回鳳凰颱風，登陸前，挾帶的環流雲系，就已經讓山區直衝而下的洪水，漫淹蘇澳火車站周圍，車輛、住宅商店，全泡水。過了一夜，清出來的毀壞家具沿路堆，除了共伴效應，先天地形成了最大幫兇。天氣風險分析師 吳聖宇：「蘭陽平原的地形 最主要是因為，東北風下來之後 會遇到平原，南側的山區 那南側的山區，它就有利於一直產生這種，所謂的抬升的現象，那降雨的時間會很長。」

宜蘭蘭陽平原，三面環山，雪山山脈和中央山脈包圍下，形成三角形狀，俗稱畚箕口地形，不論東北季風冷空氣南下，或是颱風吹來的暖空氣，都被完全鎖在裏頭，四處流竄。

天氣風險分析師 吳聖宇：「如果就觀測紀錄來看的話，蘭陽溪以北 它的年雨量，大概是2千到3千毫米左右，但是如果過蘭陽溪以南，它有一個非常明顯的多雨中心，它的年雨量可以到5千 6千毫米。」

台灣整合防災工程顧問公司總監 賈新興：「這個連續兩三個小時，時雨量超過100毫米，下在台灣任何一個地方，應該都承受不了，因為我們都市排水的設計 大概就，以大台北就是80(毫米)左右時雨量。」

間隔15年，又來一次，加上年年10月到12月的東北季風，長時間降雨，造成積淹水頻傳，如今，在蘇澳興建分洪道的議題，再度被提出，專家另有見解。

前氣候天氣災害研究中心主任 譚義積：「那個蘇澳這邊都太平了，宜蘭太平了，它不像那個新北市有員山子這個地方，它可以用分洪可以分到東海去，它那邊是很平緩的地區，而且沒有辦法去疏洪。」

專家強調，要治本，降低熱島效應、整體國土規劃，極度需要認真考量，否則眼前一切，只會一再重演

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

