颱風前兆？4縣市深夜豪雨特報 雨彈一路炸到明晨
氣象署於今（4）日晚間10點15分發布4縣市豪雨警報，指出受東北季風影響，基隆北海岸今晚至明（5）日可能出現局部大雨或豪雨。氣象署提醒民眾，台北市山區及宜蘭地區也有局部大雨發生的機率，外出時需特別留意天氣變化。
氣象署提醒，基隆北海岸的豪雨可能對當地交通及居民生活造成影響，建議民眾避免前往山區或河川附近活動，並注意災害防範措施。宜蘭地區的平地和山區也需提高警覺，防範可能的積水或土石流災害。
