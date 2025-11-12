颱風前疾行拜訪左營三里 市議員參選人薛兆基提社區再生藍圖

薛兆基(左)趁著鳳凰颱風登陸前，徒步拜訪左營區三里。 圖：薛兆基競選總部/提供

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風即將登陸前，高雄市議員參選人、「左營楠梓漢薛兆基」在牽手蘇士雅陪同下，兩人昨(11)日下午4點走到晚上6點半，以急行軍速度徒步拜訪左營區進學里、屏山里與祥和里，沿途不忘提醒鄉親密切注意颱風動向，並呼籲居民在強風豪雨前做好防災準備，確保人身安全。薛兆基表示，即使天候不穩，仍希望親自走訪基層，透過實地觀察，掌握社區的需求。

行程結束後，薛兆基針對屏山里與祥和里整併後的社區狀況提出具體觀察。他指出，左營多數社區面臨人口高齡化、建物老舊與公共設施不足等結構性問題，這不僅影響居民生活品質，也關係到城市整體安全與永續發展。他強調，公部門應擔任整合與引導的角色，研擬中長期更新策略，透過跨局處協調與資源整合，帶動社區再生與環境改善。

薛兆基指出，隨著整併後行政範圍擴大，公共建設亦應同步升級，建議市府優先推動巷弄整建、排水改善、無障礙空間設計與老屋耐震補強，並全面更新社區照明系統，提升夜間安全感。針對綠地與活動空間不足的問題，他主張活化閒置公有地，設置共融遊戲場與銀髮關懷據點，讓長者與親子都有互動與休憩的場域，使社區更具人本溫度。

除硬體建設外，薛兆基特別關注社區文化與居民凝聚力，建議公部門應邀集原兩里居民共同參與「社區願景工作坊」，讓居民直接參與社區再生藍圖的討論，凝聚共識，並透過挖掘地方記憶與文化特色，延續左營長久以來的歷史紋理與人文精神。

他進一步提出鼓勵青年團隊與藝術創作者進駐老社區，以創意設計、文化策展及社區活動為媒介，讓傳統街區在保留原味的基礎上注入新能量，形塑具在地風格的新社區樣貌。

薛兆基認為，公部門應成立「老社區更新專案小組」，整合都發、工務、社會及文化等局處資源，並研議設立「社區再生基金」，提供補助與技術支持，鼓勵居民組織自發參與社區營造，讓公共治理與民間力量形成合作網絡，共同推動永續社區的建構。

他最後強調，屏山與祥和的整併不僅是行政界線的調整，更是一次社區重生的契機，未來若能兼顧基礎設施更新、社區文化再造與公私協力機制，左營的老社區將有機會蛻變為安全、宜居、更有溫度的典範社區。

