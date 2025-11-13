颱風剛走就來亂！中國海警擾金門 海巡署派艇對應驅離

中國海警趁颱風警報剛解除，即再度突擊侵擾金門水域，海巡立即調度巡防艇前推對應，強勢驅離。（圖／海巡署）





鳳凰颱風海上警報剛解除，中國海警便接踵侵擾金門，今（13）日上午共有4艘中國海警船自烈嶼南方航入我國水域，海巡署隨即調派巡防艇前推應對，強勢驅離相關艦艇，確保海域安全。

海巡署指出，今（13）日上午7時左右，海巡署金馬澎分署第十二巡防區，偵獲關閉船舶自動識別系統之中國海警船，顯有侵擾意圖，立即調動巡防艇前推部署。

海巡署表示，中國海警「14603」、「14515」、「14609」及「14529」等4艘船於上午9時，自烈嶼南方航入我國水域，並以縱隊方式向東航行，海巡署4艘巡防艇即航前近迫，採取併航監控，阻擋中國海警船深入我國水域，並透過中、英文無線電廣播，堅定要求中國海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，於11時航出金門限制水域。

海巡署指出，此次侵擾距離前次已逾一個月，不排除陸方藉由間歇性、改變頻率之模式，企圖測試我方有無「全時段、全天候」的監偵與應對能力；面對中國海警的威脅，金馬澎分署及第十二巡防區無論日夜或天氣海象狀況，均維持全天候高強度監偵、反應及部署能力，嚴密掌握及監控中國海警船動態，秉持堅定的執法立場周全應對，並適時發布澄清說明，破除中國認知作戰，全力捍衛國家主權及確保國家安全。

