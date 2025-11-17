颱風勘災竟潛入小學「猥褻2男童」扯拍片 台南淫官下場出爐

台南地方法院判台南工務局一名施姓工程員8年8個月徒刑。資料照片。



太扯！一名台南市政府工務局建築工程科的工程員，因為今年7月丹娜絲颱風過後，他申請使用公務車前往勘災，卻跑到1處小學泳池，對1對男童兄弟檔觸摸下體，甚至拍攝身體照片，讓家屬氣炸提告，並且拒絕和解。台南地院依兒少性剝削防制條例、強制猥褻等罪重合併判這名台南淫官員8年8月徒刑。

根據起訴資料，今年7月台南市因丹娜絲颱風受到重創，災後重建工程期間，工務局一名34歲施姓工程員原本應該到北門區勘災，卻在途中駕駛公務車至某一所國小。

根據起訴資料，施姓工程員於7月18日上午9時許，駕駛台南市工務局公務車前往北門區，名義上進行災後重建工程會勘。未料10時，他竟至某一所國小游泳池，並跟蹤兩名男童後進入更衣室。施男甚至事先準備兒童三角內褲，違反男童意願觸摸生殖器，並以另一名男童內褲未穿好為由，要求脫下內褲，進而拍攝不雅照片，過程中男童明確拒絕但施男仍執意動手。

案發後，男童馬上告知家屬，泳池管理員上前質問，施員則駕車逃逸。救生員立刻拍下車牌報警，才查出是台南市工務局公務車，進而鎖定施員身分，檢方基於施員涉案重大且有逃亡、滅證之虞，聲押禁見並獲准。台南市工務局獲得通知後，也隨即將施員停職。

審理過程中，施員表示已反省，願意接受精神科治療與心理諮商，且與被害人調解賠償。他稱未使用暴力脅迫且無前科，願接受電子監控交保。但法官認為，施員利用公務員身分，違反兩名男童意願，強行猥褻並拍攝性影像，嚴重影響被害人身心發展。被害人母親一再表示「無」和解意願，法院決定延押。

台南地院合議庭認為，施員利用公務員職務便利，嚴重侵犯兩名男童身體自主權，行為應予嚴厲譴責。判決指出，施員犯下兩項「對未滿14歲男子強制猥褻罪」，各判處有期徒刑3年2月，另犯「公務員以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪」判刑7年4月，合併應執行有期徒刑8年8月，並宣告沒收手機與兒童內褲，全案可上訴。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

