颱風又來？今東北季風減弱 「鳳凰」最新路徑曝光

今（6）天東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有大台北地區、宜花有局部降雨機率，台東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣；另外，第26號鳳凰颱風已經成形，下週可能會影響台灣天氣。

氣溫方面，氣象署指出，今日北部及宜蘭高溫回升至27、28度，中南部及花東可來到28至31度，感受溫暖舒適，不過各地早晚仍偏涼，低溫普遍為21至23度，早出晚歸還是要加件衣物。

離島天氣：澎湖晴時多雲，24至26度；金門晴時多雲，21至26度；馬祖多雲時晴，19至23度。

風力方面，桃園至嘉義、恆春半島沿海空曠地區及各離島，易有平均風6級以上、陣風8級以上強風，海邊活動請多加留意。

位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時升級成第26號颱風「鳳凰」中心位於鵝鑾鼻東南東方2,640公里海面上，以西北方向前進，預計下週一會移動到呂宋島附近，在下週二之後將會影響到台灣附近天氣，至於程度大小要視後續路徑而定，目前不確定性仍大，請留意氣象署最新預報。

第25號颱風「海鷗」，未來持續朝越南方向前進，有增為強烈颱風的趨勢，對台灣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

