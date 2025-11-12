颱風及外圍環流影響 大台北及宜蘭等地防豪雨

（中央社台北12日電）交通部中央氣象署表示，今天颱風及外圍環流影響，基隆北海岸、花東及南部地區有陣雨，大台北及宜蘭地區短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，桃園至苗栗及中部地區也有局部短暫陣雨。

氣溫方面，各地高溫約攝氏27到29度，早晚低溫約22至25度。

至於離島天氣，澎湖陰陣雨，氣溫22至25度；金門陰短暫陣雨，氣溫19至23度；馬祖陰短暫陣雨，氣溫17至20度。

風浪方面，氣象署提醒，西半部、宜蘭沿海及各離島局部地區易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，其中高屏沿海及澎湖有局部平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；各沿海浪高可達3至5公尺，尤其南部及澎湖海面浪高可以來到6公尺左右或以上，各沿海及離島有長浪發生的機率，請避免前往海邊活動。（編輯：管中維）1141112