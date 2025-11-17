颱風吹垮反射鏡砸車國賠11萬！「區公所轉向承包商求償」糗踢鐵板

因颱風反射鏡倒塌壓毀民眾車輛申請國賠，區公所轉而求償承包商踢鐵板。（示意圖／Pexels）

基隆市安樂區公所因颱風期間設置的交通反射鏡倒塌砸毀民眾車輛，代市府支付國賠金後，轉向承包廠商求償11萬元，不料法院日前判決出爐，區公所求償敗訴，還須自負全部訴訟費用，全案仍可上訴。

事件發生於去年10月31日，康芮颱風外圍環流帶來強風豪雨，安樂區新崙里里民活動中心前方一支交通反射鏡倒塌，砸毀李姓民眾停放在一旁的自小客車。車主隨即向基隆市政府提出國家賠償申請，經協商後由市府於今年1月支付賠償金11萬元。

安樂區公所主張，事故肇因於承包商道源廣告工程公司施工不當，指稱該面反射鏡的支柱實際埋設深度僅約7公分，未符合一般需埋入至少30公分的工法標準，認定廠商存在瑕疵，遂依《民法》與《國家賠償法》規定提告求償。

然而法院審理後認為，儘管事故確實導致損害，但國賠金由基隆市政府支付，區公所僅為代理機關，並無求償主體資格。法院指出，區公所無法證明反射鏡施工違反特定契約內容或設施標準，提出的他牌反射鏡規格亦不具證明力。

承包商方面則抗辯，稱工程已按契約執行，並通過區公所驗收，事發當日基隆市測得最大陣風每秒41.4公尺，為致災性強風，應屬不可抗力因素，反射鏡倒塌難以完全避免。

最終法院判定，區公所無具體法律依據可向廠商求償，亦未能舉證對方施工有誤，因此判其敗訴，並須自行負擔全案訴訟費用。

