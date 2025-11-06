颱風周一近！哆啦A夢人偶洩氣 遊客怨：太早了吧！

為了避免颱風波及，巨型哆啦A夢，還有大雄、靜香、胖虎等人物的雕塑擺設預先撤離。（圖／翻攝自國立科學工藝博物館臉書）





今天凌晨「鳳凰」颱風生成，但防颱準備引民怨，巡迴到高雄科工館的哆啦A夢特展，戶外展區被迫喊停。昨天晚間工作人員，把12公尺高的巨型哆啦A夢消氣，還有大雄、靜香、胖虎等人物的雕塑擺設，通通撤走，有許多民眾來朝聖撲空，直呼好可惜，抱怨太早了，不過主辦方考量颱風侵襲台灣的機率高，因此就先預防性撤除。

真人比例大小的大雄，被身穿黑衣的工作人員推走，接著靜香也被推出展區，下一個退場的就是12公尺高的巨大哆啦A夢，哆啦A夢巡迴特展來到高雄站，就在科工館即將展開，不過因應颱風可能來襲，主辦單位未雨綢繆，5號晚間就將戶外展區預防性撤除，遠道而來的遊客們，直呼好可惜。

記者vs.清潔人員：「為什麼會撤掉，是擔心什麼疑慮？（被吹掉吧。）」

遊客：「會覺得有點可惜啊，我今天就是要拍照拍他們啊，他們考量什麼點，我不是很清楚，但是以我民眾來說的話，我覺得太早了，因為現在還是大晴天啊。」

特地來打卡拍照，卻只看到空空如也的展台，這次哆啦A夢的特展，巡迴全台，吸引各地的哆啦迷來朝聖，高雄站預計在11/14展開，11/412公尺巨型充氣哆啦A夢，就提前降落在科工館北館外，還有大雄靜香小夫胖虎等，一行人的雕塑擺設都擺好了，不過有點掃興。

6號凌晨鳳凰颱風生成，根據氣象預報，11/11到11/13將會影響台灣，目前路徑顯示，很可能是朝著南部而來，因此主辦方提早撤離，避免展品受損。

左鎮國小校長楊靜芳：「左鎮國小的小朋友，剛好到科工館來玩，本來我們今天想說，剛好可以看到哆啦A夢很開心，可是很可惜，因為剛好就因為颱風，所以哆啦A夢收起來了。」

附近民眾：「颱風會不會來襲誰知道，如果飛走呢那很輕，風一吹就飛走了，像是氣球的材質。」

主辦方考量，颱風侵襲的機率高，因此大家得暫時，跟哆啦A夢說掰掰，至於展覽是否能順利開幕，還是要看颱風的走向，對高雄的影響程度。

