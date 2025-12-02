《颱風商社》完結了！收視衝破10% 李俊昊新劇《現金英雄》搞笑接力

熱門韓劇《颱風商社》迎來完結篇，收視率創下新高，達到10.3%。男主角李俊昊在劇中成功詮釋青年成長故事，帶領公司度過經營危機而贏得觀眾喜愛。除此之外，李俊昊的新作《現金英雄》即將播出，他將飾演一位特殊的超能力者，每次使用能力就會消耗金錢，被韓國網友形容為「史上最可憐卻最現實的英雄」。同時，經典韓劇《請回答1988》也將推出十周年紀念節目，惠利、朴寶劍等原班人馬全員回歸，展開2天1夜的特別旅程。

李俊昊主演《颱風商社》迎來結局，創下10.3%收視。（圖／翻攝Netflix）

《颱風商社》以李俊昊飾演的社長帶領社員們度過公司危機為故事主線，劇中「最激動人心的一刻」就是強社長帶領眾人挺過經營危機並帥氣回歸的場景。劇中精準詮釋了青年的成長故事，深受觀眾喜愛，自開播以來人氣居高不下，結局平均收視率更是突破10.3%，創下全劇新高紀錄。

李俊昊新劇《現金英雄》接力播出，化身超能力者。（圖／翻攝Netflix）

《颱風商社》結束後，緊接著還有李俊昊的另一部新劇《現金英雄》，在這部作品中，他將飾演一位擁有特殊超能力的角色，這個角色的特點是「手上握有越多錢，力量就越大，但用了以後，錢就會不見」。李俊昊用薪水拯救世界，沒想到錢越花越多，因此被韓國網友戲稱為「史上最可憐卻最現實的英雄」。李俊昊在劇中展現的搞笑演技沒有極限，讓觀眾對他的演出充滿期待。

《請回答1988》播出十周年，即將由羅PD推出紀念節目。（圖／翻攝Netflix IG）

另一個令韓劇迷期待的消息是，經典韓劇《請回答1988》將推出十周年紀念特別節目。該節目將集結原班人馬，包括惠利、朴寶劍等演員全員回歸，一起展開2天1夜的特別旅程。這次團聚也讓眾多粉絲們彷彿回到了1988年的情境中，勾起許多美好回憶。

