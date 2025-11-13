颱風國軍救災兩棲突擊車壓毀民車 顧立雄：國防部負責 官兵無賠償責任

颱風鳳凰豪雨炸宜蘭淹水成災，國軍AAV7兩棲突擊車11日在宜蘭蘇澳涉水救災不慎壓毀2輛民車。國防部長顧立雄今天表示，官兵在辛勞救災之餘，不用考慮救災所導致的補償或賠償問題，國防部不會讓官兵承擔任何責任，會依據法令適當補償、賠償。

颱風鳳凰來襲，11日晚間隨著雨勢不停，宜蘭縣蘇澳 鎮發生嚴重淹水災情，軍方出動AAV7兩棲突擊車前往救援當地居民。 （圖／澳鎮公所提供）

國軍AAV7兩棲突擊車執行蘇澳地區涉水救援時，不慎壓毀兩輛民車，行政院長卓榮泰昨天勘災提及「我跟顧立雄一人賠一台」。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，並備質詢。顧立雄會前受訪時指出，卓榮泰院長的意思是，國軍官兵在辛勞救災之餘，不用去考慮救災所導致的補賠償責任問題，且AAV7在11日晚間也成功救出22名居民，這樣的辛勞付出「國防部不會讓官兵承擔任何責任」。

廣告 廣告

颱風鳳凰來襲，11日晚間隨著雨勢不停，宜蘭縣蘇澳 鎮發生嚴重淹水災情，軍方出動AAV7兩棲突擊車前往救援當地居民。 （圖／澳鎮公所提供）

顧立雄也提到，國防部會依據相關法令，針對受損車輛進行適當補償、賠償；後續若地方政府有相關需求，國軍也會協助救災。

顧立雄受訪，針對國防特別預算等相關議題也說明，增加國防預算並不僅只是數字，而是背後的意義，包括根據整體防衛作戰需求、敵情威脅程度、防衛作戰實際需求等，購置所需要的武器裝備等，盼不分朝野鼎力支持。