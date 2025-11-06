颱風土石流！ 控遊越南被帶往山區 旅行社：危險行程取消

嘉義縣 / 綜合報導

博羅依颱風9月底侵襲越南，沙壩山區發生土石流、邊坡掏空坍方，有轎車當場被土石沖下山谷，當時就有台灣旅客跟團到了當地，指控硬被帶往沙壩山區，「根本就是在玩命」，甚至還被加收改住飯店的住宿費，控訴旅遊品質很差，對此旅行社台北總公司回應，當時判斷山區有危險的行程，都在徵得旅客同意下取消變更，額外加收的住宿費用也已經退還。

9月29日，颱風「博羅依」侵襲越南，山區下大雨邊坡路基掏空，轎車往前開下一秒，山壁土石崩落往下直沖，前車根本沒有反應時間，連人帶車被沖下山谷，驚悚一刻，後方旅客嚇壞了趕緊倒車逃命，有台灣旅客跟團到當地，行程被取消沒經過這條路，但看到當地災情，讓她嚇壞了。

旅客參加的是知名旅行社，北越河內6日遊，總共23人，每人團費4萬，旅客說，出發前就知道有颱風，詢問旅行社說不影響，到了當地，天氣驟變，最後只玩到兩天，他們9月28日飛，隔天「博羅依」就登陸越南，第二天行程改逛室內，第三天山區土石流，行程也取消變更，當晚原本要搭過夜火車，改住飯店，第四天再前往下龍灣，旅客不滿指控，還要被加收住宿費。

致電給台北總公司詢問表示，第一天到越南只下小雨，平安抵達飯店，但當晚開始下暴雨影響路況，後來判定有危險崩山的行程，都取消變更，額外住宿費也已經退給客人，颱風天的越南行，旅客有了不愉快的經驗，消保官提醒，若雙方爭議無法協調，可向品保協會申訴。

原始連結







