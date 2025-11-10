颱風外圍環流及東北季風 台灣北東留意豪大雨

（中央社台北10日電）交通部中央氣象署說，今天除東北季風影響，開始有颱風外圍水氣移入，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯，可能有大雨或豪雨出現。

氣象署表示，尤其大台北地區及宜花雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上發生機率，外出須注意安全，桃園及高屏也有局部短暫陣雨，其他地方降雨機率也增加。

氣象署說，颱風鳳凰清晨2時位於鵝鑾鼻南方580公里處，已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣，且北上過程中環境條件不利發展，強度將逐漸減弱。

氣象署表示，晚間起到11日受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島仍要防大雨及豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上發生機率，12日隨颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，13日颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢，其他地區雨勢趨緩。

氣象署表示，由於颱風北轉接近台灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響程度及區域視後續路徑及強度而定，須留意氣象署最新預報。

氣溫方面，桃園以北及宜蘭天氣轉涼，整日氣溫介於攝氏22到24度左右，感受濕涼，其他地區早晚也偏涼，低溫普遍為22到24度，白天高溫在竹苗及花東約26到28度，中南部30到32度，感受舒適溫暖。

離島天氣，澎湖陰天，氣溫24到26度；金門多雲，氣溫21到25度；馬祖陰短暫陣雨，氣溫19到21度。

氣象署觀測，台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島局部地區易有平均風6級以上或陣風8級以上強風，其中苗栗到彰化、恆春半島及澎湖有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率。

氣象署說，各沿海風浪大，浪高可達3米到5米左右，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生機率，浪高普遍3米以上，尤其東南部海面達6米左右或以上，海邊活動須注意安全。（編輯：方沛清/李明宗）1141110