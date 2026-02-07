颱風天、大豪雨 我的愛車泡水 車險賠不賠？

全球氣候大變遷導致天氣愈趨異常劇烈，像是台灣往年的梅雨季，時間長、雨量分散，不太容易發生強降雨及淹水的情況，但近年來，梅雨季期間常在短時間內就降下致災性豪雨，而颱風季就更不用說了，暴雨造成的災害甚至遠比強風來得嚴重，最常見的無非就是淹水導致許多車輛瞬間成了泡水車，隨之衍生的維修費用更是高得嚇人！

遇到愛車變泡水車，不少已有投保甲式車體險的車主們會老神在在，以為可以申請車體險理賠來補償維修費，殊不知…..天災在甲、乙、丙式車體險中都是屬於〝除外不保事項〞，也就是說因暴雨淹水或颱風導致車輛毀損，產險公司都是不會理賠的！！

想要將泡水車的高額維修費用轉嫁給產險公司，關鍵就是有沒有買到「颱風洪水險」。

俗稱「颱風洪水險」的「車體損失保險颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，保障範圍包含了因為颱風或大雨積水造成車子泡水、車內零配件受損等；另外常見颱風來襲，強風吹斷路樹砸壞車輛、暴雨引起土石流掩埋了汽車，也都在這項附加條款的保障範圍內。

不過在加保前，特別提醒車主們下列注意事項：

「車體損失保險颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」不能單獨投保，一定要先投保車體險後才能再加保。 颱風警報發佈後，保險公司一般就不受理加保颱風洪水險了。 在車體險保險期間中途才加保颱風洪水險的話，依保單條款規範保費還是以一年期來計算收費。 已投保颱風洪水險，但中途要單獨退保的話，依保單條款規範保費是不予退還的。

倘若真的不幸，愛車泡水了，記得不要在第一時間就自己清理車輛或嘗試發動引擎，正確的步驟應該是：

相較於其他汽車保險商品，「車體損失保險颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」(颱風洪水險)的保費並沒有特別貴，以新安東京海上產險網路投保-汽車險舉例，投保乙式車體險保額58.8萬元，附加投保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，該附加條款的保費為2,361元(保額同乙式車體險)，仔細想想比起動輒上萬元甚至數十萬元起跳的泡水車維修費，不算貴的保費就能將風險轉嫁給產險公司，降低自己的經濟壓力，再怎麼樣都是筆划算的交易喔！

文章來源：新安東京海上產險