颱風天側風著陸！客機驚險降落小港機場

鳳凰颱風直撲高屏地區，高雄最大陣風9到10級，小港機場一連兩天都有驚險降落的航班。 （圖／張育誌提供）





鳳凰颱風直撲高屏地區，高雄最大陣風9到10級，小港機場一連兩天都有驚險降落的航班，昨天是一架從馬公起飛的華信航空班機，降落時機身左右搖晃，機頭還點了一下，讓人看了捏把冷汗。另一架是今天從韓國仁川機場起飛的長榮航空，頂著側風用蟹形進場的方式順利著陸。目擊的航空迷拍下降落過程，網路上引發熱議，大讚機長技術高超。

高雄小港機場的跑道上空，一架飛機正要降落，當時機身左右搖晃，最後還是挺過側風，降落在跑道上。不過機頭像是點頭一般，最後穩住開始滑行，降落過程讓人捏把冷汗。

這是昨天（11日）下午16時，從澎湖馬公起飛的華信航空AE342班機，颱風近逼高雄最大陣風10級。頂著強風驚險降落的瞬間，被公開在網路上引發熱議，不少人大讚機長技術一流。

民眾：「坐在飛機上我會怕，因為會晃啊，它可能一陣一陣的強風，剛我們在騎車的時候，也會覺得車子不穩，還是第一考量。」

鳳凰颱風越靠越近，高雄小港機場預定今（12）日降落的國內線小型飛機航班已經相繼取消。不過這架中午前從韓國仁川機場起飛的長榮航空BR139航班，還是頂著9級風緩緩下降，要落地時儘管機身搖晃的厲害，最後還是穩穩地，順利在小港機場降落。航空迷目擊機長在強風中展現完美蟹形進場、順利著陸，相當興奮。

航空迷：「會覺得新鮮的，就滿刺激的啊，滿刺激的啊，那就當下就把它拍下來。」

鳳凰颱風直撲高屏地區，高雄小港機場起降航班大受影響，一連兩天兩架航班在狂風中驚險降落，讓人見識機長高超的技術。

