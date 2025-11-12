颱風天出事了！男星外景錄到一半「划船卡關」急求生 驚人下場曝光

記者蔡維歆／台北報導

段慧琳（左）、余思達上陳美鳳節目宣傳。（圖／民視提供）

主持人段慧琳與新夥伴余思達來宣傳，一見到天后等級的陳美鳳，陳美鳳看到段慧琳直接比大拇指大力稱讚，佩服她一個女生主持行腳節目要上山下海，有時候挑戰高難度三鐵以及極限運動，這時候還剛好加入「科班」出身的余思達，體育系的他活力充沛又受過訓練，兩個人一起挑戰這「體力活」動的節目。

余思達、段慧琳上節目宣傳。（圖／民視提供）

段慧琳說：「我們合作外景好幾次，余思達有老靈魂，做事很穩、又很真誠很快就能接話，也完全不怕熱、不怕曬、不怕累…耐操又刻苦耐勞」，台灣有368個鄉鎮，還不包括那些藏在山裡的小部落，真的覺得我們的土地很豐富，不論是族群、文化還是人情味，都有不一樣的風景，現在有余思達跟我一起繼續探索，我覺得很開心。

余思達在《美鳳有約》提到自己有「外景體質」，喜歡不同人事物可以多學習，而且外景真是看天吃飯，有次颱風天要在鯉魚潭踩天鵝船，自覺體力不錯，沒想到風太大踩了半小時還在原地，只能呼叫動力船來救援，讓余思達印象非常深刻。錄影時兩人更是大膽向天后陳美鳳邀約，歡迎她能來一起體驗台灣各個角落，讓陳美鳳笑說有機會親近台灣這片土地當然好，但太困難的要飛天遁地的單元，可能就「PASS」她一下，幽默風趣讓全場笑翻。

