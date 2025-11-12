颱風天化身喵星人救援隊 鶯歌暖警「機車頭燈」救出受困小貓

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

輕颱「鳳凰」海陸警齊發，但強度持續減弱中，預計今日傍晚至晚間左右通過恆春半島一帶，在未來東移過程中，有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢；而新北市三峽警分局鶯歌分駐所員警昨（11）日值勤時，發現有小貓受困在機車頭燈內，還不斷傳出微弱叫聲，所幸經聯繫車主齊力營救後，終於將一隻未滿3個月大的流浪貓給救出。





昨日上午10時59分許，時值「鳳凰」颱風襲台之際，三峽分局鶯歌分駐所警員劉呈樟、陳怡珊執行巡邏勤務，接獲民眾報案，稱鶯歌區國華路一處路旁，一輛機車車頭燈內傳出微弱貓叫聲，疑似有小貓受困其中。

員警迅速趕赴現場，果不其然發現一台機車中斷斷續續發出微弱小貓叫聲，經聯繫車主到場，車主願意配合救援小貓行動，但手邊也無工具可進行車殼拆卸。所幸隔壁便是一家機車維修行，警員陳怡珊連忙向老闆詢問能否提供協助，老闆隨即義不容辭拎著工具過來、小心翼翼拆卸車頭外殼。

接著由警員劉呈樟確認查看，發現一隻受驚的小幼貓蜷縮在燈殼內，顯得十分無助，劉員戴上手套細心將小貓抓出並初步檢查，確認小貓並無外傷，且出生應未足3個月，研判為流浪貓，可能是為了「躲避風雨」而鑽入機車內部，卻無法自行脫困。

令人感動的是，現場有熱心民眾主動表示願意收養這隻小貓，員警也叮嚀民眾需向新北動保處申請「認養程序」，新北動保處也回覆，動保處感謝警察的義舉和民眾的善心，後續可以協助施打晶片、絕育及辦理認養程序，讓這隻小小喵星人，幸運在風雨中獲得一個溫暖的家。

