颱風天就是要泛舟！37歲「泛舟哥」消失演藝圈 暴肥近況曝光

娛樂中心／綜合報導

2015年蓮花颱風期間，泛舟哥以誇張表情說出「颱風就是要泛舟啊！不然要幹嘛」瞬間爆紅。（圖／翻攝自爆料公社）

鳳凰颱風預計今（12）晚登陸台灣，目前鳳凰已達輕度颱風下限，氣象署預計最快將在今天深夜解除海陸警。「泛舟哥」張吉吟2015年脫口一句「颱風天就是要泛舟啊，不然要幹嘛？」一夕爆紅，如今10年過去，泛舟哥的熱度雖然已退，但每逢颱風來襲，他仍會遭到網友熱議，而泛舟哥的37歲近況也曝光了。

「泛舟哥」張吉吟37歲現況曝光。（圖／翻攝自魚丸IG）

張吉吟當年一夕爆紅後一度被電視台爭相邀約，不過隨著熱潮過去，張吉吟回歸到他原本的生活，繼續原本保險員的行業，並於2020年結婚生下一名女兒，除了將臉書粉專改成「泛舟爸」外，結婚生子後的他也時常在社群媒體上更新家庭日常及個人生活。

現年37歲的張吉吟，已升格人夫及人父，一家三口幸福生活美滿，刺青師老婆「魚丸」平時除了紀錄刺青作品，也會分享一家人的相處點滴，不久前他們一家三口還前往日本沖繩旅遊，享受難得的親子時光，而張吉吟身形相較過去圓潤不少，但整體也散發出成熟穩重的魅力。

