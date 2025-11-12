颱風天意外事故頻傳 男子開車掉進嘉南大圳溺斃
記者翁聖權／柳營報導
颱風天意外事故頻傳，台南市柳營區十二日上午發生一起轎車不明原因落水的事件，消防人員獲報後立即趕赴現場搶救，惟車內男子已明顯死亡未送醫，全案由新營警分局報請檢察官相驗，以釐清相關案情。
台南市消防局勤務指揮中心十二日上午十一點廿五分接獲柳營分駐所員警轉報，指柳營區義士路一段十四號橋嘉南大圳內有一輛白色車輛載浮載沉。消防局緊急出動東山、麻豆、柳營等分隊四車二艇九人趕往現場搶救，發現水中車輛內有一名男子受困，該名男子似已無意識，情況危急。
消防人員著泳衣下水游近車輛，拉開車門把人拖出，另兩名警消站在岸邊協助將人固定在長背板上，再用拉繩將人拖到岸上；惟該名男子已明顯死亡，在家屬同意下並未送醫。據了解，死者為六十歲田姓男子（住柳營區），其妻子與兒子對於田男開車落水溺斃，並無異議。
柳營分駐所長郭南佑指出，警方十二日上午十一點二十分許獲報，在柳營區義士路段旁嘉南大圳有輛自小客落水，經通知消防隊到場協助救援後，駕駛人不幸身故。新營警分局已報請台南地檢署檢察官相驗，以釐清相關事故原因。
其他人也在看
台南交通死亡事故機車、高齡最多
記者林雪娟∕台南報導 交通部公布今年一至八月全國交通事故統計，台南市雖因上半年死亡事…中華日報 ・ 15 小時前
快訊／台南離奇事故！墜嘉南大圳「車頂露水面」駕駛受困…拖出已成屍
「鳳凰」颱風來襲，台南市今天（12日）停止上班上課；但中午在柳營區傳出，車輛不明原因墜入嘉南大圳的死亡事故，駕駛連人帶車受困，警消獲報將人拖上岸時，已明顯死亡，未送醫；後續警方通知家屬並報請檢方相驗，將釐清死因及事故原因。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
影/台南新營中古車材料行火警 恐怖「黑龍捲」直竄天際
今（12日）上午，台南市新營區中正路430巷一處中古車材料行發生火警，現場濃濃黑煙像是「黑龍捲」直竄天際，消防獲報緊急到場灌救，所幸無釀人員傷亡。中天新聞網 ・ 21 小時前
因「沒去洗腎」失聯…母急報警破門「驚見女兒倒家中亡」崩潰痛哭
台中市南屯區驚傳一起死亡案件。一名患有疾病的吳姓女子（43歲），昨（12）日本要去醫院洗腎，卻遲遲未見人影，其母親在醫院的告知下非常心急，緊急報警；警消和吳女母親前往吳女住處後，隨即破門而入，卻驚見吳女已倒臥家中，明顯死亡。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
颱風鳳凰逼近 台南預防性撤離4區69人
（中央社記者張榮祥台南11日電）颱風鳳凰逼近，台南市災害應變中心今天一級開設，市府表示，目前已預防性撤離4區69人，37區各至少開設1處避難收容所。中央社 ・ 1 天前
今年1至8月交通事故釀1819死！行人死亡較前年增加 交通部：仍須持續改善
交通部路政及道安司長吳東凌說明，今年1至8月全台交通事故死亡1819人，與去年同期相比減少119人，降幅6.1％，與前年基準年比較減少170人，降幅8.5％，目前對此數據仍不滿意，須持續努力。檢視各項重要指標死亡數，吳東凌表示，1至8月機車事故死亡1101人、高齡者死亡765人、酒...CTWANT ・ 1 天前
盧秀燕宣布台中放颱風假「當下無風無雨」 市區KTV半小時內客滿
台中市長盧秀燕宣布12日停班停課，這突如其來的颱風假，海線和市區卻是兩樣情，海線颳起9級強風且陰雨不斷，還有人的機車被吹倒；市區家長則是帶著小朋友，一早就來逛百貨公司，而且KTV包廂更是在宣布颱風假後半小時就被訂光。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
彰化畜牧場雞羽複驗芬普尼超標27倍 同業：恐誤用環境用藥
雞蛋檢驗出芬普尼超標的彰化縣文雅畜牧場，日前複驗雞蛋、蛋雞羽毛及代謝物，再度檢出芬普尼代謝物，分別超標3倍、27倍及13倍。不過，飲用水、飼料及周邊農田土壤皆為零檢出。外界推測，可能是雞舍未清空後使用環境用藥所致，藥物由雞隻羽毛進入體內；實際原因仍待檢調進一步釐清。中時新聞網 ・ 21 小時前
交通部運研所座談會 (圖)
交通部運輸研究所12日舉行座談會，要了解疫後東南亞旅次經亞太機場轉機至北美情形，會中根據資料顯示，桃園機場於北美航線轉運市場具有優勢。中央社 ・ 20 小時前
調查局深化跨境金融情報合作 攜手艾格蒙聯盟共推虛擬資產防制
隨著科技快速發展，全球金融體系正邁向數位化。虛擬資產，如加密貨幣及去中心化金融（DeFi），正重塑傳統金融交易模式，為經濟注入創新動能。然而，這些新興技術在帶來便利與機會的同時，也為執法機關帶來前所未有的挑戰。犯罪分子藉由虛擬資產的匿名性、去中心化與跨境特性...CTWANT ・ 19 小時前
台中南屯區43歲女失聯 住處破門驚見陳屍屋內
台中市今（12）日發生一起命案，一名吳姓女子（43歲）今日上午應前往診所看診，時間到了卻沒抵達電話也聯繫不上，家人接獲通知後報案求助，警消獲報趕往吳女位於南屯區住處仍無人應門，破門進入驚見她明顯死亡陳屍屋內，警方已封鎖現場進行採證，並報請地檢署相驗釐清死因。中天新聞網 ・ 20 小時前
登記初選角逐提名 陳亭妃：準備好成為台南400年來首位女市長
陳亭妃表示，未來有信心把台南打造成「行動政府」，讓政府動起來、讓人民感受到溫暖與力量，重現台南的光榮與自信。她指出，2022年藍白尚未合作，民進黨在台南僅以4萬多票險勝；2026年藍白若全面聯手，氣勢更強，唯有最強的母雞才能帶領勝選，她要用行動證明自己就是那個人。...CTWANT ・ 21 小時前
鳳凰颱重創蘇澳！陳俊宇闢謠工程延宕 共助災民重建家園
（記者陳志仁／宜蘭報導）鳳凰颱風挾帶豪大雨侵襲宜蘭地區，蘇澳鎮多處低窪地區嚴重淹水，道路泥濘、家戶受損，部分地 […]引新聞 ・ 20 小時前
最後的承諾！顏正國遺作現身美術館 鋼鐵爸不捨道別：弟弟以你為榮
藝人顏正國10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。8日在新北市立殯儀館舉辦告別式， 結拜兄弟鋼鐵爸（阮橋本）全程操刀一切，儀式圓滿之後，今（11）日鋼鐵爸發文，表示他今天帶著弟弟的書法作品前往參加臺中美術館活動，並在臉書發文說「阿國你是最棒的，我以你為榮！」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今年1月才建成！四川紅旗特大橋突斷坍 橋體裂解直墜畫面曝
四川阿壩州馬爾康市雙江口水電站紅旗特大橋今年1月才合龍建成，昨日（11/11）卻驚傳垮塌事故，橋體突然斷裂坍塌入河，現場濃煙滾滾、碎石飛濺。當地政府相關人員證實事故屬實，初步研判疑似是因橋邊發生山泥傾瀉，導致連接山體的橋墩和橋面斷裂，不過由於主責單位10日就已進行交通管制，因此未出現人員傷亡。太報 ・ 20 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 14 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 15 小時前
濫訴惡鄰居1／台大醫員工槓社區！錄影、報警、提告輪番鬧 主委聯手物管揭惡行
該糾紛起於2017年，時任「基泰之星」的陳姓前主委，原任職於台大醫院，因被調任雲林分院後，溢領社區車馬費計10萬2100元，下一屆接任主委的彭麗慎發現後，要求陳返還不當得利款項，雙方因此對簿公堂，之後陳便動不動就對管委會、住戶、物管人員提告。彭麗慎表示，當初管委會...CTWANT ・ 6 小時前