颱風天意外事故頻傳 男子開車掉進嘉南大圳溺斃

記者翁聖權／柳營報導

颱風天意外事故頻傳，台南市柳營區十二日上午發生一起轎車不明原因落水的事件，消防人員獲報後立即趕赴現場搶救，惟車內男子已明顯死亡未送醫，全案由新營警分局報請檢察官相驗，以釐清相關案情。

台南市消防局勤務指揮中心十二日上午十一點廿五分接獲柳營分駐所員警轉報，指柳營區義士路一段十四號橋嘉南大圳內有一輛白色車輛載浮載沉。消防局緊急出動東山、麻豆、柳營等分隊四車二艇九人趕往現場搶救，發現水中車輛內有一名男子受困，該名男子似已無意識，情況危急。

警消先將人固定在長背板上，再用拉繩將人拖到岸上。（民眾提供）

消防人員著泳衣下水游近車輛，拉開車門把人拖出，另兩名警消站在岸邊協助將人固定在長背板上，再用拉繩將人拖到岸上；惟該名男子已明顯死亡，在家屬同意下並未送醫。據了解，死者為六十歲田姓男子（住柳營區），其妻子與兒子對於田男開車落水溺斃，並無異議。

柳營分駐所長郭南佑指出，警方十二日上午十一點二十分許獲報，在柳營區義士路段旁嘉南大圳有輛自小客落水，經通知消防隊到場協助救援後，駕駛人不幸身故。新營警分局已報請台南地檢署檢察官相驗，以釐清相關事故原因。