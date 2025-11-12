新營中正路汽車回收廠大火 卯舍里263戶配合停電撲滅
記者翁聖權／新營報導
在鳳凰颱風侵台的緊張氣氛中，新營中正路一處中古二手車回收行十二日上午十點多卻突然發生火災，辦公室與停放在戶外的車輛竄出火苗，火場上空不斷冒出黑煙，消防局派出大批人車前往灌救，附近兩百餘住戶也配合停電，大約經過半小時才撲滅火勢。
鳳凰颱風暴風圈即將進入台灣陸地，預計將帶來強風，在警消人員正全面待命嚴密戒備下，台南市消防局勤務中心十二日上午十點廿三分接獲報案，指新營區中正路四百三十巷一處中古汽車回收工廠發生火災，所幸無人受困。消防局共計派遣新營、鹽水、柳營、後壁等十八車、警消卅五人、役男一人、義消十人前往灌救。
消防人員趕抵現場發現，起火地點為租賃廠區地上一層鐵皮建物，平時存放報廢車輛，經緊急布水線灌救，於上午十點四十六分控制火勢，十點五十三分撲滅火勢，前後耗時約三十分鐘。這起火災燒毀該二手車回收行鐵皮辦公室及屋內、屋外的報廢汽車及廢料，燃燒面積約二十平方公尺。
消防局指出，這起鐵皮工廠火災事故，因火勢過大接近高壓供電線路，台電配合消防局現場指揮官執行斷電，受影響區域為卯舍里等一帶共兩百六十三戶停電，直到下午兩點五十分才復電。此案無財損、不需火調，轄區將施以防火宣導。
