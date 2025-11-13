颱風天水豚君跳百公分高欄逃離園區！失蹤20多小時 自己回家了
一隻名為「小豬」的水豚在新北市萬里區的休閒園區神奇出逃，讓園區工作人員緊張尋找了近20個小時。這隻4個月大的幼豚在10日凌晨4點多，竟然一躍而過100公分高的柵欄離開了園區。在颱風來臨之際，園區工作人員焦急尋找，最後「小豬」竟然自己找到回家的路，平安回到籠子裡與同伴團聚，讓所有人鬆了一口氣。
休閒園區為了讓遊客能親近自然、體驗不同的動物生態，特別購買了一公一母兩隻水豚。然而，在10號當天，員工上班時發現公水豚「小豬」不見了。園區立即調閱監視器，才發現這隻水豚在凌晨4點多，竟然輕鬆跳過100公分高的柵欄跑掉了。
園區的飼主非常擔心「小豬」的安危，不斷呼喊牠的名字，還一邊拿著飼料一邊尋找，希望牠能夠盡快回來。園區工作人員表示，早上員工在打掃水豚的家時發現少了一隻水豚，所有員工都開始尋找，找了大約三四個小時都沒有找到。飼主甚至發布貼文尋找失蹤的水豚。
更讓人擔心的是，「小豬」出逃時正好遇到颱風天氣。在外流浪了20多個小時後，「小豬」竟然在11日自己跑回家。園區工作人員說明，警衛發現「小豬」回來了，就趕快和大家一起慢慢地把牠趕回去。不過在趕回去的過程中，「小豬」的動作明顯與人保持兩三步的距離，這與平時牠習慣被大家摸的表現不同。
工作人員猜測，不知道「小豬」在外流浪的幾個小時中遭遇了什麼，可能因為牠還是4個月大的幼豚，加上當時風雨太大，才導致牠出現防備的本能。不過，「小豬」最終心甘情願回家找同伴，也讓所有工作人員都鬆了一口氣。
