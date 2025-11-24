颱風天琴即將形成！「這天水氣北上」通過台灣附近 2地區小心雨勢

生活中心／黃依婷報導

準天琴目前位於菲律賓東南方海域，預計這兩天穿越菲律賓。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

今（24）日白天各地雲量偏少為多雲到晴的天氣，但傍晚之後隨著東北季風增強，基隆北海岸、桃園以北、宜蘭地區及竹苗山區轉為有局部短暫雨，花蓮也有零星短暫雨；而在氣溫方面，白天溫暖舒適，預測各地高溫約在26到29度，夜晚低溫約18至21度。氣象粉專也指出，準天琴颱風外圍部分水氣預計在這天北上通過台灣附近。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文，今年第27號颱風「天琴」即將形成，目前位於菲律賓東南方海域，預計這兩天穿越菲律賓中南部群島，進入南海後繼續往西朝中南半島前進，不會北上影響台灣，可以放心。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，但其外圍部分水氣預計在週四北上通過台灣附近，為北部、東部帶來一陣雨勢，幸好這波水氣大多從海面通過，不至於出現較強勁的降雨，西部地區雲量增多，下雨機率低。

中央氣象署也表示，週三至週五桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。週六東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升；各地大多為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。週日東北季風再增強並影響，各地早晚稍涼；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。

