颱風天琴將生成「對台影響曝」！明晚起降雨稍增

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在花蓮縣壽豐鄉的攝氏16.2度。氣象署表示，今天（25日）北部及宜花地區溫度下降，中南部地區及台東高溫在25～28度之間，感受較為溫暖，但隨著東北季風影響增大，今晚溫度將進一步下降，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五（26日到28日）東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，尤其明天中南部日夜溫差大；由於從南方北移的水氣稍增多，明晚起至周四降雨稍增。

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在花蓮縣壽豐鄉的攝氏16.2度。（圖取自中央氣象署網站）

目前太平洋地區有一個熱帶性低氣壓TD30，預計最快明日有機會增強為颱風天琴，進入南海後將朝越南移動，對台灣沒有直接影響，僅明天、周四有部分水氣移入台灣，增加降雨範圍。

（圖取自中央氣象署網站）

東北風明顯偏強，今日晨至明日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（25日）東北季風影響，宜蘭地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨桃園地區亦有零星短暫雨，其他地區仍維持多雲到晴的天氣；溫度方面，北部及宜花地區溫度下降，白天高溫約21～22度，中南部地區及台東高溫在25～28度之間，感受較為溫暖，但隨著東北季風影響增大，今晚溫度將進一步下降，中部以北及宜蘭地區低溫約15～17度，南部及花東約18～19度，早出晚歸請適時增添衣物。

明天到周五（26日到28日）東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，尤其明天中南部日夜溫差大；宜蘭地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；另外，由於從南方北移的水氣稍增多，明晚起至周四北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。低溫預測為中部以北、宜蘭14～16度，南部、花東16～19度；高溫預測為北部、宜花20～24度，中南部及台東23～28度，其中在周四，由於雲量較多，中南部地區高溫相對其他兩天較低。

周六（29日） 東北季風減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，西半部日夜溫差較大；各地大多為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測為中部以北、宜花14～17度，南部、花東18～20度；高溫預測為北部及宜花23～24度，中南部及台東25～28度。

周日（30日）東北季風稍增強，下周一（12月1日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測為西半部、宜蘭15～19度，花東20～21度；高溫預測為北部、宜花22～24度，中南部及台東26～28度。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）



