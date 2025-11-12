颱風天陳亭妃顧台南 由幕僚代為登記初選
民進黨立法委員陳亭妃今(12)日正式完成台南市長初選登記，宣告投入這場具有歷史意義的選戰。由於鳳凰颱風來襲、台南宣布停班停課，陳亭妃決定留守台南陪伴市民防颱，登記程序則由其辦公室主任代為前往民進黨中央黨部辦理。她表示，颱風天更要與鄉親作伙守護家園，這也是她從政以來最重要的信念，人民安全永遠優先。
陳亭妃指出，日本首位女性首相高市早苗上任後，以「堅定與溫度並存」的領導風格贏得82%的高支持度。她認為，女性的力量能讓城市治理更有效率、更有感情、更有溫度。「女性的細膩與堅毅，是城市需要的新力量，我希望讓這份溫度，成為推動台南前進的力量。」
陳亭妃強調，台南建城400年以來，從未有過女性市長，這次她準備以女性視角與務實行動，帶來不一樣的改變。她說，未來的台南需要的不只是建設與效率，更需要體貼與共感。「我希望用女力，讓城市更進步、治理更貼心，讓台南成為最幸福的城市。」
陳亭妃表示，未來有信心把台南打造成「行動政府」，讓政府動起來、讓人民感受到溫暖與力量，重現台南的光榮與自信。她指出，2022年藍白尚未合作，民進黨在台南僅以4萬多票險勝；2026年藍白若全面聯手，氣勢更強，唯有最強的母雞才能帶領勝選，她要用行動證明自己就是那個人。
民進黨台南市長初選登記持續進行中，繼立委林俊憲10日完成登記後，另名有意爭取提名出線的立委陳亭妃今天（12日）上午由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部登記。陳亭妃強調，自己要當最強母雞，「如果連台南都要讓身兼民進黨主席的總統賴清德擔心，那怎麼有力量去贏得其他縣市、擴展民進黨執政的版圖？」
民進黨立委陳亭妃今（12日）因鳳凰颱風侵台、台南停班停課，決定留守當地勘災，改由辦公室主任代表前往黨中央，完成2026台南市長初選登記，她表示，將以「最強母雞」之姿帶領最強小雞，讓台南繼續榮耀前行。
鳳凰颱風，台南市已宣布停止上班課，民進黨立委陳亭妃12日上午，由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成2026年台南市長初選登記。陳亭妃強調，市民的一切永遠是最重要的。颱風來襲，就要固守台南、守護台南，這是我對台南的承諾，任何時刻，亭妃都是跟人民站在一起。陳亭妃表示，一大早7點就前往七股、將軍、北門、學甲等沿海地區瞭解狀況，因為丹娜絲的重創這些地方已經變的很脆弱，目前各種的防颱措施是否到位，能否承受鳳凰颱風風勢、雨勢的襲擊，亭妃再一次確認，雖然鳳凰颱風轉為輕颱，但是台南人都還在丹娜絲颱風的陰影中，只要聽到由南部直撲，都心有餘悸。陳亭妃進一步指出，今天因爲鳳凰颱風，台南已宣布停班課，所以必須固守台南，因此沒有辦法親自到中央黨部登記，已經委由辦公室主任完成台南市長初選登記，但是亭妃絕對有信心要將台南打造成「行動政府」，除了讓政府動起來、也要讓人民感受到溫暖與力量。因為我們要讓台南的光榮與自信重現。面對2026年藍白合的挑戰，陳亭妃直言，2022年藍白尚未合作，台南市長選舉民進黨就只贏四萬多票；2026年藍白完全聯手，氣勢更強。如果沒有最強的母雞，怎麼對抗藍白合？亭妃要用行動證明，我就是
民進黨近日進行台南、高雄、嘉義縣市長初選領表登記作業，有意參選台南市長的綠委林俊憲今（11）日接受專訪時表示，登記參加黨內初選時，都要簽署一個保證書，保證接受初選的結果，面對黨內對手陳亭妃，他直言「我也在等她一句話」。 民進黨立委林俊憲今日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 台南作為總統賴清德本命區，外界關注民進黨台南市長初選競爭，林俊憲指出，以賴清德目前是總統兼黨主席的身分，也沒有這樣的一個空間，可以介入黨內初選。 「既然要參加黨內初選，就應該要接受結果」，林俊憲公開承諾，一定徹底接受初選結果，沒有贏就支持對手，但如果自己贏了，也希望對手也能一樣支持。提到黨內市長初選對手立委陳亭妃，林也坦言，「我也在等她一句話」。 林俊憲強調，希望黨內初選結果，可以團結黨員，而民進黨過去，因為在台南就曾經有分裂過，包括兩次的議長選舉跑票事件等。他覺得民進黨應該要療傷，透過黨內初選，透過黨員選票的最大多數，讓大家可以團結，「縫合兩次台南議長選舉的裂痕，也只有我可以」。 針對長期以來傳出的藍營介入初選問題，林俊憲則呼籲，請國民黨不要介
