颱風天陳亭妃顧台南 由幕僚代為登記初選

陳亭妃國會辦公室幕僚代為至民進黨中央完成初選登記。(陳亭妃提供)

民進黨立法委員陳亭妃今(12)日正式完成台南市長初選登記，宣告投入這場具有歷史意義的選戰。由於鳳凰颱風來襲、台南宣布停班停課，陳亭妃決定留守台南陪伴市民防颱，登記程序則由其辦公室主任代為前往民進黨中央黨部辦理。她表示，颱風天更要與鄉親作伙守護家園，這也是她從政以來最重要的信念，人民安全永遠優先。





陳亭妃指出，日本首位女性首相高市早苗上任後，以「堅定與溫度並存」的領導風格贏得82%的高支持度。她認為，女性的力量能讓城市治理更有效率、更有感情、更有溫度。「女性的細膩與堅毅，是城市需要的新力量，我希望讓這份溫度，成為推動台南前進的力量。」

廣告 廣告





陳亭妃強調，台南建城400年以來，從未有過女性市長，這次她準備以女性視角與務實行動，帶來不一樣的改變。她說，未來的台南需要的不只是建設與效率，更需要體貼與共感。「我希望用女力，讓城市更進步、治理更貼心，讓台南成為最幸福的城市。」