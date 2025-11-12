颱風天高雄民眾拍到粉色天空 氣象站：自然光學現象

海浪一波波湧上岸，位於高雄的中山大學這處堤岸地上不少水痕，前一天更是不少學生騎車經過時被浪花潑濕。氣象署資料顯示，12日中午前西子灣海浪浪高至少2.7公尺，一早海巡在危險處拉起封鎖線，禁止民眾靠近。

中山大學學生李同學表示，「一般的浪不會打上來，不會打到像地板濕濕的，所以颱風來之前浪都會比較大。」

12日上午高雄雨勢不明顯，還一度出現太陽，不少人到西子灣觀浪；清晨天空則有民眾拍下這畫面，民眾說天空變成粉紅色有點可怕，屏東也有網友拍到相同景象，抬頭望去都是橘色的世界。高雄氣象站表示這是自然光學現象，也跟颱風造成濕度高、水氣多有關連。

高雄氣象站代理主任說明蔡宗樺說明，「第1是日出前藍光、紫光波長比較短的都會被散射掉，所以剩下紅光，所以我們看到比較容易是紅色；第2個是颱風來臨前空氣的濕度比較高、水氣比較多，因此藍光也容易被散射掉，紅光也比較容易留下來，所以我們看到比較多的是紅光。」

高雄氣象站指出日出或是日落時分太陽光路徑變長，較短波長的藍光容易被空氣分子散射掉，波長比較長的紅光或是橙光則能穿透到達地面，所以看到的太陽光較偏紅色，屬於自然現象。