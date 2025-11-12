颱風天高雄民眾拍到粉色天空 氣象站：自然光學現象
海浪一波波湧上岸，位於高雄的中山大學這處堤岸地上不少水痕，前一天更是不少學生騎車經過時被浪花潑濕。氣象署資料顯示，12日中午前西子灣海浪浪高至少2.7公尺，一早海巡在危險處拉起封鎖線，禁止民眾靠近。
中山大學學生李同學表示，「一般的浪不會打上來，不會打到像地板濕濕的，所以颱風來之前浪都會比較大。」
12日上午高雄雨勢不明顯，還一度出現太陽，不少人到西子灣觀浪；清晨天空則有民眾拍下這畫面，民眾說天空變成粉紅色有點可怕，屏東也有網友拍到相同景象，抬頭望去都是橘色的世界。高雄氣象站表示這是自然光學現象，也跟颱風造成濕度高、水氣多有關連。
高雄氣象站代理主任說明蔡宗樺說明，「第1是日出前藍光、紫光波長比較短的都會被散射掉，所以剩下紅光，所以我們看到比較容易是紅色；第2個是颱風來臨前空氣的濕度比較高、水氣比較多，因此藍光也容易被散射掉，紅光也比較容易留下來，所以我們看到比較多的是紅光。」
高雄氣象站指出日出或是日落時分太陽光路徑變長，較短波長的藍光容易被空氣分子散射掉，波長比較長的紅光或是橙光則能穿透到達地面，所以看到的太陽光較偏紅色，屬於自然現象。
其他人也在看
前輔大校長江漢聲遭人刺傷 檢聲請羈押禁見被告
（中央社記者黃旭昇新北12日電）輔大醫院醫師江漢聲遭醫療暴力攻擊，新北檢今天表示，曾姓被告經訊問後，認涉犯殺人未遂、傷害、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，因犯罪嫌疑重大且有反覆實施之虞，已聲請羈押禁見。中央社 ・ 1 天前
南投未停班課臉書被灌爆 許淑華：依科學判斷較正確
（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）颱風鳳凰來襲，南投縣今天正常上班上課，縣長許淑華臉書粉絲專頁遭不滿網友「灌爆」；許淑華說，能理解部分民眾希望放假，但依科學數據綜合判斷較正確。中央社 ・ 1 天前
太子集團案延燒 金管會揭「洗防金三角」機制 10家往來銀行六年洗防通報52次
金管會主委彭金隆今（12）日出席立法院財政委員會，就「推動普惠金融與金融科技概況信傳媒 ・ 23 小時前
狗狗也有樣學樣？米克斯犬與主人「互相打鬧」讓網友笑翻
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 國外一段父親與愛犬間的打鬧日常近日在網路上引起熱議，一隻混種犬（米克斯）與主人 …火報 ・ 23 小時前
辛龍痛失劉真5年後復出！吳宗憲暖心鼓勵 曝坤達現況：希望他快回來
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導歌手辛龍在劉真過世沈寂演藝圈5年，直到近日才復出，11日更公開2首新歌〈春暖花開〉、〈一夫當關〉。對此，身為辛龍前經紀...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
最新／桃園入列！明早9縣市達停班課標準 風雨預測出爐
即時中心／顏一軒報導輕颱「鳳凰」海陸警齊發，但移動速度緩慢且有南偏趨勢，預計明 （12）日傍晚左右登陸高屏附近，後（13）日清晨左右從台東附近出海。根據中央氣象署今（11）日下午1時所公布的最新預測資料顯示，全台共有9縣市風雨達停班停課的標準，惟是否放假，仍有各地方縣市政府做出最後定奪。民視 ・ 1 天前
颱風假11/12停班停課全台最新通知 中彰苗宜雲嘉南高屏澎11縣市、花蓮3鄉停止上班、停止上課
颱風鳳凰暴風圈已進入台灣南部陸地，中央氣象署持續發布陸上颱風警報，預估颱風鳳凰周三（12日）下午至晚間有機會在高屏登陸、接著在花東一帶出海，若風雨達到《天然災害停止辦公及上課作業辦法》第四條規定，即可停止辦公及上課。台中市、高雄市、台南市、苗栗縣、雲林縣、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、宜蘭縣、嘉義縣市11日晚間宣布12日停止上班、停止上課。花蓮縣政府宣布，除光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮外，全縣各鄉鎮市周三12日均正常上班、正常上課。按照行政院人事行政總處公告，Yahoo奇摩新聞持續在本篇新聞整理11月12日上班上課最新資訊，也請鎖定Yahoo颱風專題。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 19 小時前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前
「怎會有破口」泥流襲萬榮鄉 居民憤怒
馬太鞍溪堰塞湖再度溢流，泥流沖入萬榮鄉，居民倉皇撤離！警方在災情危急時刻，緊急透過廣播呼籲居民「趕快疏散」，並冒雨搬移水泥護欄確保撤離路線暢通。水利署坦承疏忽，未及時掌握水量變化，導致破口距離部落極近，成為最大進水點，居民質疑為何沒有做好防護措施。水利署已加派怪手搶修，但居民恐怕無法很快返家。這次災情再度重創花蓮，令人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 1 天前
防颱後急凍！最強冷空氣這天報到「低溫恐大跌10度」 變冷時間曝光
中央氣象署指出，今（13）日受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大臺北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
南投人氣炸「灌爆許淑華」！縣府揭關鍵原因
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風步步逼近，全台各地昨（11日）晚陸續公布停班停課，中部地區包括台中、彰化都放颱風假，唯獨南投縣堅持「照常」運作，瞬間引爆民怨，縣長許淑華的臉書遭網友灌爆留言。對此，南...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
彰化縣遲到！晚間8：30才宣布放颱風假 原因曝光
鳳凰颱風逼近台灣，暴風圈將於明日清晨接觸陸地，多縣市風雨達標相繼宣布明（12）日停班停課，包括高雄、台中、彰化、雲林等地。氣象署提醒西半部、南部風雨將明顯增強，民眾務必做好防颱準備、避免外出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪又溢流！泥水灌進明利部落 泥沙堆積近1米高
颱風夜驚魂！馬太鞍溪暴漲成「黑水」狂襲明利部落，大量泥沙淹沒街道，車輛遭沖走撞樹！居民震驚直呼：「破口沒處理好」，村長更擔憂下一波災情來襲。目前約100名居民緊急撤離，安置所人滿為患，災民欲返家善後，只能等風雨過後再說。政府已架設護欄，工程車來回清運，全力搶通道路⋯⋯TVBS新聞網 ・ 1 天前
估9縣市放颱風假「賭100隻烤雞」 他醒來傻眼：變天了
估9縣市放颱風假「賭100隻烤雞」 他醒來傻眼：變天了EBC東森新聞 ・ 1 天前