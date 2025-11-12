颱風天「夜衝武嶺」冒雨打卡 21歲男載友下山撞護欄

一台轎車失控撞上明隧道的護欄，後照鏡都掉了。（圖／東森新聞）





颱風假你有乖乖待在家嗎？今（12）日早上8點多，南投台14線前往合歡山必經之路，一台轎車失控撞上明隧道的護欄，後照鏡都掉了，輪胎也受損無法再開，幸好車上4人都沒有受傷。21歲蔡姓男子跟朋友共4人相約昨（11）日夜衝武嶺，天亮下山後，疑似太累失控自撞。清晨5點多，武嶺鏡頭君也拍到許多熱血民眾穿雨衣來打卡，雖然颱風天上武嶺沒違規，但3000公尺高山風強雨大，容易發生意外。

警車抵達車禍現場，一台轎車自撞護欄，轎車右前頭大力撞擊，車殼撞到凹損，後照鏡也被撞斷，好幾個年輕人蹲站在路邊等待救援。

這裡是在南投台14線65.8公里處，合歡山的必經道路，原來21歲的蔡姓男子開車下山時，不慎失控撞上護欄，車上4個人嚇得驚魂未定，幸好沒有受傷。

埔里分局副分局長謝耀賢：「蔡男意識清楚，經警方現場勘查，駕駛人無酒味，亦無毒駕情形。」

自撞意外就發生在颱風天，早上8時50分，原來一行人在昨（11）日晚間熱血夜衝武嶺，隔天早上回程時卻發生自撞意外，車子完全無法再開了，只能拖吊下山，費用恐怕也不低。

清晨5點半左右天還沒有亮，一群人穿著雨衣，溫度只有8度，帶安全帽不畏風雨衝上山。在社群上也出現網友打卡「有沒有人也在武嶺亭」，甚至討論說「颱風天能幹嘛，該不會要去武嶺吧」，但颱風天國家公園早就公告禁止入園，這樣沒問題嗎？

保七第九大隊分隊長陳志明：「武嶺亭位於太魯閣國公園遊憩區，不用入園申請即可進入，但颱風期間，民眾除有必要，盡量不要外出。」

武嶺亭在太魯閣國國家公園內道路旁，屬於一般景觀區，颱風天上武嶺沒違規，只是風大雨大，山路彎道多又陡峭，容易發生危險，出了事不僅增加救援難度，浪費社會資源，恐怕也會引起民眾撻伐，颱風天還是待在家最安全。

