颱風天「機車傳貓叫」！員警、機車行老闆合作 成功救出小貓

記者顧元松、盧睿鋐／新北市報導

鳳凰颱風逼近台灣之際，新北市鶯歌警方接獲報案，有民眾發現疑似小貓困在機車裡面，警方到場後，在機車行老闆協助下，成功將小貓救出，也有熱心民眾願意收養小貓，給牠一個溫暖的家。

新北市鶯歌有隻小貓困在機車裡。

員警：「好好好，乖乖乖。」

員警小心翼翼的把小貓抱起來，貓咪楚楚可憐的模樣惹人疼愛，因為就在不久前，牠才剛從機車裡面被救出來。

貓咪楚楚可憐的模樣惹人疼愛。

員警：「你看它（機車）能不能拆得更細一點。」

鳳凰颱風逼近之際，鶯歌警方接獲民眾通報，國華路一處路旁一輛機車傳出微弱的貓叫聲，疑似有貓受困。警方到場後找到發出貓叫聲的機車並連繫車主，不過想要救援，手邊卻沒有工具，所幸隔壁就是機車行，老闆也義不容辭，拿著工具協助員警和車主拆解機車，拆掉外殼後，發現一隻小貓無助的蜷縮在裡面。

機車行老闆拿著工具協助員警拆解機車。

車行老闆：「大概是在這個位置，小貓都會躲在這個位置，大概有一個這麼大的縫隙。」

員警趕緊戴上手套，仔細地將小貓救出來。

員警：「牠這樣可以出來嗎？」

機車行老闆：「可以，拎著牠的脖子後，抓著牠的脖子後抓著脖子、旁邊，其實都可以啦。」

小貓可能是為了躲避風雨。

經過努力後，總算將小貓救出來，初步研判小貓剛出生三個月，並且沒有外傷，可能是流浪貓為了躲避風雨而鑽到機車裡面，現場甚至有好心民眾願意認養小貓。新北市動保處也表示，後續可以協助民眾施打晶片和完成認養程序，幫助小貓在風雨天找到一個溫暖的家。

