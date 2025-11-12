颱風奇景! 民眾划獨木舟買早餐 父撐竹筏送護理師女兒上班

生活中心／黃富溢 陳妍霖 胡崇恩 宜蘭報導

鳳凰颱風雨勢驚人，宜蘭災情慘重，尤其五結、冬山鄉多處淹水，不少民眾受困家中，有民眾為了買早餐，竟冒險划獨木舟出門，還有護理師超敬業，為了趕到醫院上班，她的父親竟然撐"竹筏"、載她和機車度過淹水區、再騎車上班，畫面也曝光。

穿著粉紅橫條上衣的勇猛阿北，站在水裡，用手推著竹筏，一名護理師就坐在機車上，搭竹筏渡河，時不時東看西看，就怕栽進水裡。

有目擊民眾說，「他女兒要去上班，她是到醫院上班，沒辦法，只有她老爸用竹筏把她載過來」。



用竹筏的當事人，也就是護理師父親受訪表示，「那邊沒辦法過，我又轉從旁邊去。」

只能說，父愛真偉大，這名護理師也非常敬業，家裡淹水淹成這樣，還是堅守崗位，冬山三奇伯朗大道也淹成汪洋一片，有人划起獨木舟。

颱風奇景！民眾划獨木舟買早餐 勇父撐竹筏送護理師女兒上班（圖／翻攝自threads）家長帶著小朋友，拿著船槳，划獨木舟，冒險渡河，影片PO到脆上，還無奈嘲諷說，「這種速度買早餐可能變午餐了」，因為淹水實在太嚴重。

「啊你的主人勒？」連狗狗也受困水中，孤伶伶的似乎在找主人！還有居民心臟很大顆，水都淹到膝蓋了，還撐著木條，冒險通過。

有居民說，「這裡比較不會深，再過去那邊比較深」。

宜蘭災情慘重（圖／民視新聞）冬山鄉武淵村長林福基表示，「我們山上的水下來了，那個冬山河水位跟所有的大圳，水位升高，沒有辦法下降，排不出去。」

宜蘭災情慘重（圖／民視新聞）救難人員出動橡皮艇，畢竟強降雨來得又急又猛，光靠抽水站，根本來不及。

