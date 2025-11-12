颱風奇景! 民眾划獨木舟買早餐 父撐竹筏送護理師女兒上班
生活中心／黃富溢 陳妍霖 胡崇恩 宜蘭報導
鳳凰颱風雨勢驚人，宜蘭災情慘重，尤其五結、冬山鄉多處淹水，不少民眾受困家中，有民眾為了買早餐，竟冒險划獨木舟出門，還有護理師超敬業，為了趕到醫院上班，她的父親竟然撐"竹筏"、載她和機車度過淹水區、再騎車上班，畫面也曝光。
穿著粉紅橫條上衣的勇猛阿北，站在水裡，用手推著竹筏，一名護理師就坐在機車上，搭竹筏渡河，時不時東看西看，就怕栽進水裡。
有目擊民眾說，「他女兒要去上班，她是到醫院上班，沒辦法，只有她老爸用竹筏把她載過來」。
用竹筏的當事人，也就是護理師父親受訪表示，「那邊沒辦法過，我又轉從旁邊去。」
只能說，父愛真偉大，這名護理師也非常敬業，家裡淹水淹成這樣，還是堅守崗位，冬山三奇伯朗大道也淹成汪洋一片，有人划起獨木舟。
颱風奇景！民眾划獨木舟買早餐 勇父撐竹筏送護理師女兒上班（圖／翻攝自threads）家長帶著小朋友，拿著船槳，划獨木舟，冒險渡河，影片PO到脆上，還無奈嘲諷說，「這種速度買早餐可能變午餐了」，因為淹水實在太嚴重。
「啊你的主人勒？」連狗狗也受困水中，孤伶伶的似乎在找主人！還有居民心臟很大顆，水都淹到膝蓋了，還撐著木條，冒險通過。
有居民說，「這裡比較不會深，再過去那邊比較深」。
宜蘭災情慘重（圖／民視新聞）冬山鄉武淵村長林福基表示，「我們山上的水下來了，那個冬山河水位跟所有的大圳，水位升高，沒有辦法下降，排不出去。」
宜蘭災情慘重（圖／民視新聞）救難人員出動橡皮艇，畢竟強降雨來得又急又猛，光靠抽水站，根本來不及。
原文出處：颱風奇景！民眾划獨木舟買早餐 勇父撐竹筏送護理師女兒上班
更多民視新聞報導
他預測颱風假落空…送「200隻烤雞」網喊：咕嘰咕嘰！
澎湖往台灣航班「明日復飛」！共計38班次 這3條航線尚有空位
蘇澳災情有夠慘！家具、生活用品全淹壞 民進黨宜蘭黨部出手了
其他人也在看
一片汪洋！ 直擊父撐竹筏帶女兒、機車渡過淹水區
受鳳凰颱風外圍環流共伴影響，宜蘭地區多處發生淹水、土石流等災情，其中以蘇澳、五結等地最為嚴重。今（12）日上午五結鄉積水還沒退去，有名護理師為了趕到醫院上班，由父親撐著竹筏攜人、摩托車渡過淹水區域，而台視新聞網 ・ 11 小時前
伯朗大道變偉大航道！父女「冬山大湖」划獨木舟買早餐
宜蘭著名的打卡景點伯朗大道遭遇鳳凰颱風的強降雨造成淹水，瞬間變成「冬山大湖」。在這樣的情況下，有一對父女決定划獨木舟出門購買早餐，這一幕被路過的網友拍下並分享至社交平台，畫面引起熱議中天新聞網 ・ 17 小時前
五結鄉大淹！護理師急到院上班救傷患 「父協助騎車登竹筏」渡水畫面感動眾人
鳳凰颱風重創宜蘭地區，昨（11日）豪雨釀多地區淹水，今（12日）宜蘭縣仍停班停課，稍早一名護理師為了趕到醫院，在父親協助下，將摩托車騎上竹筏，藉此渡過淹水區域，敬業畫面讓大票粉絲敬佩。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
熱血猛男「泳圈」大雨救友 順道助阿嬤...家屬出面道謝了
熱血猛男「泳圈」大雨救友 順道助阿嬤...家屬出面道謝了EBC東森新聞 ・ 23 小時前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宜蘭冬山鄉汪洋一片！民眾划獨木舟出門買早餐
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風襲台，宜蘭出現驚人降雨，今日清晨起雨勢稍歇，但宜蘭冬山鄉的積水未退，積水高度達腰部，許多民眾陸續在社群平台PO出災情狀況，更有家長帶小孩划獨木舟出門，直言「這個速度買早餐可能變午餐了！」 連續2日豪大雨，宜蘭各地都出現淹水災情，南澳地區2天累積超過1000毫米、冬山鄉累積雨量也超過800毫米，今日上午雨勢稍歇後，冬山鄉仍有多處泡在水中，民眾分享補城村的民宅直接淹到1樓約一半高度。 宜蘭冬山鄉三奇伯朗大道附近的民眾在社群平台PO文，由於淹水太深無法開車或騎車出門，乾脆直接划獨木舟載小孩出門買早餐，並直言「這個速度買早餐可能變午餐了！」 網友也PO出冬山鄉路面淹水畫面，汽車只能停放在道路邊，居民手牽手在積水中緩步前行，感嘆「四面楚歌該往哪裡走？」居民用空拍機於珍珠一路附近農田進行拍攝，汪洋一片的畫面相當震撼。查看原文更多Newtalk新聞報導蘇澳煙波大飯店停車場車輛積水！住客怨想開車走被阻 在地人老實建議蘇澳超大豪雨淹成孤島！居民憶「15年前梅姬」 今太陽出現滿地泥濘新頭殼 ・ 21 小時前
宜蘭暴雨淹水划船救友⋯他們「運嬤上2F」全網讚爆！孫女謝恩：好年輕人
出遊碰上宜蘭大雨狂炸大淹水，意外做了件善事！三五好友相約到宜蘭玩，豈料，有人出民宿採買卻意外碰上淹水回不來，立刻拿起游泳圈前往救援，在途中發現有老人家因為淹水上不了2樓避難，一行人二話不說上前幫忙，貼文曝光後全網讚爆，甚至還釣出阿嬤的孫女：「大感謝你們！！！」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
超商自取吸管！遭店員警告恐「涉嫌盜竊」 她怒喊：沒受過這種侮辱
許多超商為了因應政府的環保政策，不會主動提供給客人吸管、筷子等免洗用具。一名女網友近日發文表示，自己到7-11買咖啡，想要拿取放置在櫃台邊的吸管，卻被店員警告「涉及盜竊」，這讓她相當傻眼，直呼「人生沒受過這麼大的侮辱」，貼文發出後，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
【火象星座運勢】11/13 白羊座忙碌奔波、獅子座避免風險、射手座缺乏耐心
★白羊座：忙碌奔波，為興趣破財。冷靜因應長途交通、不同文化背景的挑戰。 ★獅子座：活力十足，常衝動而行，但要避免冒不必要的風險。注意收支平衡。 ★射手座：缺乏耐心，需要做好情緒管理。對上關係緊張，可以時間換取空間。太報 ・ 1 小時前
一樓淹水「阿嬤腳無力」 正義哥涉水現身助脫困
宜蘭冬山鄉昨（11）日也傳出嚴重積水災情，其中一戶人家還有行動不便的高齡阿嬤，來不及爬上二樓受困，沒想到這時卻出現一群帶著泳圈的正義哥，合力將阿嬤抬上二樓脫困，讓網友直呼感動。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
居民咬牙清淤！宜蘭蘇澳3200戶淹慘 水如浪灌民宅「家電全毀」
颱風侵襲宜蘭蘇澳，帶來嚴重淹水災情，高達3200戶受影響！洪水如海浪般湧入民宅，居民倉皇逃離，留下未吃完的晚餐與泡水的家電。災後滿目瘡痍，家具電器全毀，泥濘覆蓋整個家園。政府已出動小山貓與灑水車協助清理，但居民們仍需咬牙努力清掃，期盼早日恢復正常生活。災民悲嘆：「情況很慘，真是欲哭無淚！」TVBS新聞網 ・ 7 小時前
暴雨炸蘇澳！一樓遭淹沒「家具水上漂浮」如諾亞方舟
鳳凰颱風與東北季風產生共伴效應，帶來超大豪雨狂襲宜蘭，蘇澳市區昨晚傳出嚴重淹水災情，有網友PO出外婆家淹水的畫面，指出家中一樓客廳全被淹沒，讓他相當無奈。中天新聞網 ・ 17 小時前
林心如國中美照曝光！同框「日本大咖男神」超清純
林心如國中美照曝光！同框「日本大咖男神」超清純EBC東森娛樂 ・ 1 天前
宜蘭五結鄉淹大水！護理師「竹筏載機車」出門上班 驚險畫面曝光
鳳凰颱風襲台，中央氣象署發布海陸警報，昨（11）日，將宜蘭列為超大豪雨降雨警戒，許多地區包括蘇澳、南方澳等，都出現淹水災情，另外，宜蘭五結鄉利澤村也淹大水，整個村子宛如泡在水中，一名護理師於今（12日）上午出門上班，未料淹水太嚴重，家人還用竹筏幫忙拖載機車，場面非常驚險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
猝死案「無涉案證據」黃明志今將獲釋 謝侑芯好友發聲點出1問題！
即時中心／梁博超報導馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，馬來西亞檢察總長丹斯里杜蘇基昨（12）日證實，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，將在今（13）日延扣屆滿後獲警方保釋。而謝侑芯的好友、網紅謝薇安對於黃明志將獲釋表示感到詫異，但尊重大馬警方及司法的決定；不過謝薇安凌晨於IG發布的限動中寫下，「沒有謀殺，但過失致死是有的吧？」民視 ・ 49 分鐘前
蘇澳三日累積降雨逾千毫米 低窪區淹水一樓高
輕颱鳳凰還沒登陸，已經在宜蘭致災，外圍環流和東北季風共伴效應之下，昨天雨下一整天，其中蘇澳從傍晚之後，開始出現積淹水，因為河流暴漲、水排不出去，即使出動抽水機也沒有用，最高淹超過一層樓，這對當地來...大愛電視 ・ 21 小時前
完勝大谷翔平！廣末涼子「國道狂飆185公里」 追撞大卡車釀1傷遭移送
日本靜岡縣警方決定於13日將女星廣末涼子（45歲）移送至靜岡地方檢察廳濱松分庭，以涉嫌違反《過失致人死亡或受傷行為處罰法》為由進行調查。據悉，廣末涼子駕駛的車輛在新東名高速公路上追撞一輛大卡車，導致車內一名乘客受傷。調查人員在詢問相關人員後得知了這一消息。有調查人員透露，事發時廣末涼子的車時速約180公里，逼近185公里。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
影/颱風天救不回來！八里「15層高樓大火」1女嗆死
仍然回天乏術！鳳凰颱風襲台，北台灣壟罩在豪雨中，陸續有災情傳出，在新北市八里區昨（12日）則是發生15層高的大樓火警，被救出的婦人送醫搶救仍宣告不治，身分也曝光。中天新聞網 ・ 1 小時前
颱風假沒放！台大大氣系生預測翻車 資深氣象主播嘆：招牌至少砸一半
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導「鳳凰」颱風逐漸接近台灣，國人關心是否停班停課，一名自稱台大大氣系的網友在臉書粉專發文，預測台北市至少會放2天颱...FTNN新聞網 ・ 1 天前
席惟倫牽線代言竟成導火線！王子拉粿粿同行 她被甩後火速搭上劉書宏
粿粿、王子（邱勝翊）不倫戀風波持續延燒，今（12）日再爆出兩人戀情萌芽期間，王子正和席惟倫交往，4月與粿粿美國行返台後火速甩了對方。巧合的是，王子與粿粿一同出席的代言活動，傳出竟是由席惟倫親自介紹牽線。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前