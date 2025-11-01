颱風季的延長賽？專家示警11月恐有熱帶擾動接近台灣

三大模式皆在11月11日前後捕捉到另一個潛在熱帶擾動生成訊號，可能向台灣接近。 圖/取自臉書粉專《林老師氣象站》

[Newtalk新聞]

台灣是否又將迎來「延長版颱風季」？氣象專家林得恩在臉書粉專《林老師氣象站》指出，今年西北太平洋仍有熱帶擾動發展跡象，11月上旬恐持續生成颱風，提醒民眾不可掉以輕心。

林得恩回顧，去年颱風季異常延後結束，光是11月就出現康芮、銀杏、桔梗、萬宜、天兔等多個颱風，甚至12月還冒出帕布，再次打破颱風「退場時間」的既定印象，今年是否重演，備受關注。

根據今晨歐洲ECMWF、EC-AIFS及美國NCEP等數值模式模擬結果顯示，編號98W的熱帶擾動預估在11月3日前後通過菲律賓中部，並逐步進入南海，發展為颱風的機率持續升高，其中，歐洲EC-AIFS更預測其強度可能達中度颱風等級。

廣告 廣告

至於未來路徑是否影響台灣，林得恩指出，目前三大模式研判一致，98W對台灣「沒有直接衝擊」，但其北抬或南滑的細微變化，將決定台灣東北部是否出現共伴效應帶來降雨，仍須密切觀察。

更值得注意的是，三大模式皆在11月11日前後捕捉到另一個潛在熱帶擾動生成訊號，可能向台灣接近，不過，由於時間尚早、變數大，林得恩呼籲大眾「不必過度緊張，持續觀察即可」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

APEC「台灣」出頭天！高市早苗會習近平提台海和平 新華社報導各自表述

高習會僅30分鐘! 高市早苗喊話習近平：維持兩岸關係良好非常重要