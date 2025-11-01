颱風季還沒完！「海鷗」颱風生成 氣象署揭對台灣影響

財經中心／陳致帆、戴亞倫 新北報導寶刀未老！新北「樂齡共融新潮同樂會」在板橋登場，長輩們表演、手作展加上互動遊戲，現場氣氛嗨翻天，更邀請實境節目主持人，董志成等人來到現場和長輩互動玩遊戲，新北市長侯友宜也親自來同樂，展現不老精神！舞台上主持人排排站，身穿藍色旗袍洋裝，男扮女裝，還有浮誇眼妝藝人董月花，一出場就成了全場焦點！一旁還有王少偉、董仔3人帶著長輩大玩深蹲、甩手等互動遊戲，平常有在運動的長輩們全都難不倒，活力十足，玩得不亦樂乎。另一邊也熱鬧滾滾，丟沙包、疊杯子、手工編織包、香皂手作應有盡有，還有一系列闖關遊戲，這些都是長輩們成果發表。新北市府關懷長輩，和地方、民間團體合作，在各地據點推出一系列健康課程，讓長輩們動手又動腦。台灣新希望關懷協會執行長呂建德：「來到這邊，他們可以很安全很健康，而且能夠運動，有動態課程，然後再來有許多的靜態課程，許多的各種的讓他們有醫療法，動物輔療還有化妝輔療，讓他透過各式各樣的課程，他能夠幫助他認知促進，他能夠智慧的量測，幫助他能夠越來越好」。長輩們不只表演精彩、也展示手作。（圖／民視新聞）新北市長侯友宜親自走進攤位，和長輩們一起互動！新北「樂齡共融新潮同樂會」在板橋熱鬧登場，長輩們不只表演精彩、展示手作，今年新北更首創銀髮實境秀，讓長輩不只在據點展現活力，也能上螢幕挑戰新鮮事，用行動證明不老精神！新北市長侯友宜：「讓長輩能夠在這塊土地，開心非常重要，里里有銀髮俱樂部，已經做到1202個，超過我們所有的理1032個里，社區照顧關懷據點有625個地方，都是全台灣最多的地方」。侯友宜走進攤位和長輩們一起互動。（圖／民視新聞）一系列寓教於樂的活動，讓長輩們活到老、學到老，不只動得開心，也越活越年輕，寶刀未老。原文出處：「新潮同樂會」新北據點 長輩活力展成果、藝人同歡掀高潮 更多民視新聞報導粿粿道歉片認了1事 「離婚主因」全說了！日女旅遊「狂掃台味戰利品」！驚人家當曝光全網笑了：真的超台出國託運行李5大地雷！地勤親揭「1情況」急提醒：不會賠

