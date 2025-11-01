颱風季還沒完！「海鷗」颱風生成 氣象署揭對台灣影響
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導
日本氣象廳今（1）日晚間發布，位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓已增強為今年第25號颱風「海鷗」（Kalmaegi，北韓命名）。根據最新路徑預測，海鷗將通過菲律賓後進入南海。氣象署指出，目前距離台灣遙遠，對我國天氣沒有影響。
據中央氣象署指出，海鷗颱風目前位於鵝鑾鼻東南方約2000公里外海上，正朝西北西方向移動，預估下週二、三將通過菲律賓一帶進入南海。短期內不會影響台灣。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急也於今日稍早時發文指出，海鷗將高機率往西穿越菲律賓後侵襲越南，強度可達中度颱風。除此之外，海鷗的東側還有另一個熱帶擾動99Ｗ，預估３至4天後將會逐漸發展，路徑上隨著副熱帶高壓減弱，拋物線走法機率高，但路徑變數會很大，可以再多觀察幾天。
