颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨

生活中心／李紹宏報導

已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。

天氣專家吳勝宇表示，目前有3個系統擾動，恐會生成颱風，或融合成大環流。（由左到右：A、B、C）（圖／翻攝自天氣職人-吳聖宇臉書）

根據天氣職人吳聖宇指出，現在太平洋熱帶洋面相當活躍，已經有三個系統；「關島南方海面系統（B）」最需要留意，未來將逐漸往菲律賓以東靠近，並且有銜接上跨赤道流而逐漸增強趨勢，強調是是下一個熱帶性低氣壓或是颱風的潛力股。至於最遠的C系統，吳聖宇也表示需要留意，可能會受到B系統牽引，成為大環流，或是各自發展。

廣告 廣告

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估有2個颱風生成。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

另外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則認為，西北太平洋菲律賓到關島之間的熱帶系統再度活躍，預估下周會有2個颱風接續形成，不過是否影響到台灣？粉專認為言之過早，「路徑變數還很大」，不過提醒民眾，秋季只要熱帶系統穿越菲律賓，都要特別注意是否與東北季風產生共伴。

更多三立新聞網報導

菜鳥「手抖」買台積電百張股票卻秒退 「1變化」讓她超後悔：財神溜了

公關要失業了？王子道歉文連AI都嫌爛！81萬網友朝聖笑翻：惹不起

坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群

瞎員工尿在牛排上超過20次！警更挖出「地獄級影片」：根本不是人

