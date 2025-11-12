颱風強降雨蘇澳煙波飯店30多輛車泡水 業者：啟動理賠 房費全免

颱風鳳凰及東北季風共伴效應影響下，宜蘭蘇澳昨天強降雨釀水災，位於蘇澳的煙波飯店淹水，停車場30多輛旅客車輛受影響。業者今天表示，除旅客房費全免外，也啟動保險理賠與賠償程序，全力配合和提供必要的協助。

受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，昨夜蘇澳鎮豪雨成災，位於蘇澳的煙波大飯店也有淹水災情，不少旅客車輛停在地下室泡水。

煙波大飯店今天發出聲明表示，雖然第一時間即啟動防颱應變措施，但仍因瞬間雨勢太大，出現積水情形。目前蘇澳地區雨勢趨緩，飯店秉持維護住客人身安全至上，所有住客妥善安置，僅地下層（B1）受到影響，地下停車場約有30多輛車受到影響，飯店已立即啟動緊急應變機制，全力處理相關事宜。

煙波大飯店表示，提供房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助，將有交通需求的旅客安排接駁至羅東及台北車站，飯店團隊也正全力搶修與環境清理，相關水電、設備復原工作依序展開，將以最謹慎的態度，確保設施安全與品質，期望能於最短時間內，恢復正常營運。

煙波大飯店針對地下停車場車輛受影響部分表示，飯店已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助。

（責任主編：莊儱宇）