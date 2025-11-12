颱風強降雨蘇澳煙波飯店30多輛車泡水 業者：啟動理賠 房費全免
颱風鳳凰及東北季風共伴效應影響下，宜蘭蘇澳昨天強降雨釀水災，位於蘇澳的煙波飯店淹水，停車場30多輛旅客車輛受影響。業者今天表示，除旅客房費全免外，也啟動保險理賠與賠償程序，全力配合和提供必要的協助。
受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，昨夜蘇澳鎮豪雨成災，位於蘇澳的煙波大飯店也有淹水災情，不少旅客車輛停在地下室泡水。
煙波大飯店今天發出聲明表示，雖然第一時間即啟動防颱應變措施，但仍因瞬間雨勢太大，出現積水情形。目前蘇澳地區雨勢趨緩，飯店秉持維護住客人身安全至上，所有住客妥善安置，僅地下層（B1）受到影響，地下停車場約有30多輛車受到影響，飯店已立即啟動緊急應變機制，全力處理相關事宜。
煙波大飯店表示，提供房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助，將有交通需求的旅客安排接駁至羅東及台北車站，飯店團隊也正全力搶修與環境清理，相關水電、設備復原工作依序展開，將以最謹慎的態度，確保設施安全與品質，期望能於最短時間內，恢復正常營運。
煙波大飯店針對地下停車場車輛受影響部分表示，飯店已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
蘇澳煙波大飯店地下停車場多車慘遭泡水 集團承諾理賠補償
受鳳凰颱風外圍環流影響，蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，造成部分地區積水、停電及停水等狀況，蘇澳煙波大飯店也遭殃，地下室淹水、還有多輛車慘遭泡水，讓旅客抱怨連連。煙波國際觀光集團發出聲明，台視新聞網 ・ 1 天前
大雨不給走「30多輛車慘泡水」 煙波飯店：房費全免會賠償
大雨不給走「30多輛車慘泡水」 煙波飯店：房費全免會賠償EBC東森新聞 ・ 1 天前
德國副總理成新政府首位訪中內閣 金融業代表團隨行
德國副總理兼財政部長克林拜耳(Lars Klingbeil)下週將訪問中國。路透社今天(12日)引述知情人士報導，一個由德國銀行和保險公司組成的小型代表團將隨克林拜耳訪中。 克林拜耳將成為柏林新聯合政府中，首位訪問中國的部長。根據該名消息人士，代表團成員包括德國商業銀行(Commerzbank)和德意志銀行(Deutsche Bank)等銀行，以及安聯集團(Allianz)和安顧集團(Ergo)等保險公司。 這名消息人士並表示，德意志證券交易所集團(Deutsche Boerse)和國有開發銀行「德國復興信貸銀行」(Kreditanstalt für Wiederaufbau)也將加入訪中代表團。 德國財政部尚未對此置評。 德國外交部長瓦德福(Johann Wadephul)原先預定在10月底訪問中國，但因中方僅確認其中一場會晤，這項訪中行程因而被推遲。(編輯 : 廖奕婷)中央廣播電台 ・ 16 小時前
鳳凰颱風侵台 金管會提醒保戶：3件事一定要確認
鳳凰颱風已發布陸警，金管會已要求各保險公司，要提早防颱、主動了解保戶災損、理賠要快辦、不要拖。金管會也提醒民眾，保險不是有保就好，要確認你現在的保單「到底有沒有保到颱風險」。鏡報 ・ 1 天前
煙波飯店淹慘了！蘇澳暴雨停車場「整片淹沒」30車泡水 喊：會協助理賠
受鳳凰颱風外圍環流影響，蘇澳地區昨（11日）降下近15年來最大雨量，造成部分地區積水、停電及停水等狀況，知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」甚至發生地下室嚴重淹水、多輛來遊玩的旅客車子被困住的窘境；對此，煙波國際觀光集團稍早發出聲明表示，除了提供房費全免、接駁車子補助外，對於30餘台受影響車輛已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豪雨炸蘇澳！煙波飯店地下室淹水「住客控不給移車」逾30車泡水 業者：房費全免、全力理賠
受到鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳昨（11日）降下15年來最大雨量，部分地區嚴重積水。連鎖飯店煙波大飯店蘇澳四季雙泉館被住客指控，昨晚想到地下停車場移車，卻被飯店人員阻止，也有住客拍下現場畫面顯示煙波飯店的地下室水淹及小腿肚，最後甚至淹沒B1，許多車輛因此泡水滅頂。對此業者今（12日）回應表示，他們已在第一時間提供房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助，受影響的車輛他們也將主動聯繫保險公司，全力配合理賠與補償程序。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
控煙波淹水阻移車！逾30車價值破2千萬全「泡水」
控煙波淹水阻移車！逾30車價值破2千萬全「泡水」EBC東森新聞 ・ 14 小時前
遭鳳凰橫掃！煙波飯店地下停車場30車泡水 業者諾賠償損失、房費全免
【緯來新聞網】受到鳳凰颱風外圍環流持續影響，宜蘭蘇澳地區11日降下強降雨，「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館緯來新聞網 ・ 1 天前
大型金控拚ESG 總座出任永續長
聯合國第30屆氣候峰會（COP30）正於巴西貝倫舉辦，為全球規模最大的氣候會議。永續議題成為顯學，國內金控陸續掀起申設「永續長」職務風潮，部分金控將永續長層級拉高、由總座兼任，例如國泰金永續長由總座李長庚擔任，兆豐金也由總座張傳章擔綱。工商時報 ・ 9 小時前
地下室30輛車「浮出水面」全淤泥！煙波飯店：免房費、啟動保險賠償
宜蘭蘇澳11日降下近15年來最大雨量，造成煙波飯店的地下停車場，有30輛車泡水，目前飯店已經同步展開水電系統檢修與環境清理作業，針對泡水車輛，飯店承諾已協助登記並連繫保險公司，會全力配合理賠與補償程序台視新聞網 ・ 1 小時前
蘇澳暴雨! 煙波飯店B1數十車泡水 業者:將補償
生活中心／綜合報導宜蘭多處發生淹水災情，蘇澳知名飯店的地下停車場，也被水淹沒，約30輛車泡湯，讓住客很氣憤，強調原本想在淹水前，把車開走，卻被飯店人員阻止，但也有在地人說，外頭都淹水，開出去反而容易拋錨，業者發出聲明，表示房費全免，並配合理賠補償。地下停車場淹成一片，水深到腳踝，好幾部轎車都泡湯，外頭還有滾滾泥水，不斷湧入，車主進退兩難，只能無奈看著愛車泡水，誰也沒想到，來宜蘭蘇澳煙波飯店住，會碰上大淹水。越來越多住客，下樓查看，水還一路淹進地下室電梯口，包括發電機也泡水了，讓整間飯店沒水沒電，住客不滿控訴，原本想在淹水前，把車子開出去，但卻被飯店人員阻止，最後約有30台車受困。受到鳳凰颱風影響，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，約三十多台車泡在水中。（圖／民視新聞）飯店住客說：「我在四、五點的時候，要求說我要退房，那他不給退房的理由是說，現在外出很多道路是封閉，他跟我講說是說，他們的抽水機都沒問題在B2，我們相信你不會淹起來，所以我們才安穩回到房間。」颱風外圍環流，加上東北季風影響，週二晚間，蘇澳鎮的時雨量破百，導致溪水暴漲，蘇澳煙波飯店就位白米溪旁，但有在地人留言說，沒開出去比較好，可能會在路上拋錨。飯店住客說：「如果自行開上來，那拋錨自行負責，我OK我可以承擔，每一個車主氣的都是，你第一時間，不讓我們把車開出來，你卻把防水閘門給擋下來，你把鐵門也關下來。」業者回應。（圖／民視新聞）飯店則發出聲明，強調第一時間啟動防颱措施，但因為瞬間雨勢太大，出現積水情形，至於受影響的車輛，陸續聯繫保險公司，將全力配合理賠與補償，並提供房費全免，同時會安排接駁車與車資補助。原文出處：蘇澳暴雨! 煙波飯店B1數十車泡水 業者:將補償 更多民視新聞報導他預測颱風假落空…送「200隻烤雞」網喊：咕嘰咕嘰！輕軌司機開到睡著！時速80公里暴衝過彎 乘客人仰馬翻澎湖往台灣航班「明日復飛」！共計38班次 這3條航線尚有空位民視影音 ・ 20 小時前
油價漲勢難擋 唯獨好市多降！會員笑喊「這才是真會員回饋」
日前有會員發現，擁有高人氣的暢銷品好市多自有品牌科克蘭（Kirkland）有機特級初榨橄欖油降價了，去年3 公升裝1135元，竟然降到539元，降幅逾50%。先前外媒《Daily Meal》報導，因關稅戰因素，全球預估食用油價格將大幅上漲，但橄欖油卻逆勢下跌，以好市多科克蘭有機特級初榨橄欖油為例，今年夏天2 公升裝從24.99 美元（約776元新台幣）降至18.39 美元（約571元新台幣），而3公升裝則從29.99美元（約931元新台幣）降至 27.99美元（約869元新台幣）。台灣好市多則直接下殺到新台幣539元，難怪會員說很划算。品觀點 ・ 22 小時前
樓梯間都泡水！鳳凰颱風豪雨襲宜蘭 煙波大飯店地下停車場被淹沒
鳳凰颱風暴風圈稍早已觸陸，中央氣象署持續發布颱風警報，過去3小時颱風強度稍微減弱，而且暴風圈已縮小，警戒範圍從10縣市減為8縣市，雲林縣及澎湖縣已脫離警戒範圍，預計今晚出海，過程中將會變成熱帶性低氣壓；不過，颱風帶來的豪雨襲擊宜蘭縣，造成煙波大飯店地下停車場淹水，損失慘重。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
泳客骨折申請理賠遭拒 許淑華驚見免賠條款怒批北市府保意外險白搭
台北市政府體育局為了保障民眾在使用體育場館的安全，在2025年2月起陸續在79處體育局管轄的消費場所投保公共意外責任險，確保若在市屬場館內發生意外，又符合相關要件者能獲得理賠，比方台北田徑場、台北體育館、河濱公園、運動公園、多處橋下運動場等，也包含了4座游泳池，...CTWANT ・ 21 小時前
貓奴搶「CAT-8888」夢幻車牌！最終57.6萬決標 6666也破20萬
全台貓奴夢寐以求的「CAT」夢幻車牌於11月10日開標、11月12日中午決標。本次總競標次數為11921次，今日總共2193面車牌決標，總決標金額高達2025萬元。其中，「CAT-8888」自用小客貨車黃金熱門車牌6000元起標，經過130次激烈競標，決標金額開出高達57萬6000元。接著依序為「CA...CTWANT ・ 23 小時前
羅東志工接力煮熱食 橡皮艇送往淹水受災區
宜蘭蘇澳大愛電視 ・ 21 小時前
《社會》鳳凰颱風助攻！翡翠水庫逼近滿水位 今晚7時起調節放水
【時報-台北電】鳳凰颱風與東北季風共伴，為翡翠水庫集水區帶來豐沛雨量，台北翡翠水庫管理局指出，截至12日下午3時累積降雨量達232.1毫米，水庫水位為168.74公尺、距滿水位還有1.26公尺，水位持續上升，有必要調節放水，預計今日晚上7時，以流量每秒310立方公尺調節性放水，籲請水庫下游新店溪、淡水河沿岸及低窪地區的民眾，颱風期間應遠離河川行水區，以免發生危險。 翡管局表示，依「翡翠水庫運用要點」規定，預計今日晚上7時起，以流量每秒310立方公尺調節性放水，期間仍將密切關注水庫集水區的實際降雨及進流量，機動調整，已通報翡翠水庫下游地區有關防災、警政及消防單位，加強河川防洪安全戒備，必要時做好人員疏散安置等安全應變措施，放水前將於河道沿岸「放水廣播」，並同步運用行政院災害防救辦公室災防告警細胞廣播服務「水庫放水警戒」訊息通知民眾。（新聞來源：中時即時 張珈瑄）時報資訊 ・ 20 小時前
賴喊話聲援沈伯洋 韓國瑜：籲賴拿掉「台獨黨綱」及「列中國為境外敵對勢力」
民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜聲援。韓國瑜今（12)日親上火線...銳傳媒 ・ 1 天前
狗狗也有樣學樣？米克斯犬與主人「互相打鬧」讓網友笑翻
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 國外一段父親與愛犬間的打鬧日常近日在網路上引起熱議，一隻混種犬（米克斯）與主人 …火報 ・ 1 天前
蘇澳煙波大飯店地下室「30多台車泡水」 業者：133間房費全免
鳳凰颱風外圍環流帶來豪大雨，宜蘭蘇澳鎮災情頻傳，知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」昨（11/11）晚間因暴雨造成地下層嚴重淹水，約有30多輛車遭洪水浸泡。飯店業者今（11/12）宣布，為安撫旅客情緒，昨晚入住的133間共280名房客「一律房費全免」，並協助受損車主聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償作業。太報 ・ 1 天前