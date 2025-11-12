颱風彰化突跳電！長輩氧氣機停擺險釀悲劇 台電出動365人待命

鳳凰颱風襲彰化驚傳跳電長輩氧氣機突停嚇壞家屬，台電緊急動員搶修中。（圖 ／翻攝畫面）

鳳凰颱風步步逼近，全台防災警戒全面拉高中央氣象署12日已發布海上及陸上颱風警報，彰化地區下午率先感受到強風吹襲，彰化市東區更一度發生跳電狀況，雖然台電火速恢復供電，但短暫斷電卻讓正在使用氧氣機的長輩家屬驚出一身冷汗，所幸及時發現、重新啟動設備，避免了意外發生。

根據台電彰化區處表示，下午1點42分左右延平里一帶突然停電，經搶修團隊迅速巡查，供電於短時間內恢復。不過這起跳電事件也暴露出颱風來臨前的供電風險只要一個瞬間的電力中斷，就可能影響依賴醫療設備的民眾生命安全。

為了因應鳳凰颱風可能帶來的破壞，台電彰化區處已於日前召開緊急應變會議，全面整備各項防颱資源。目前共動員365名搶修人力（包含台電員工236名及承攬商129名）、117輛工程車嚴陣以待，同時備妥小型抽水機、發電機與防護設備，以確保在颱風期間能即時應對各地停電通報。

此外，台電也預先進行配電線路巡檢與樹木修剪作業，針對易受鹽塵害影響的地區完成設備清掃，降低供電異常的風險。台電強調，若發生大範圍停電，系統會自動偵測與回報，請民眾耐心等候，不必急著撥打客服電話；但若是零星個別住戶停電，建議可透過「台灣電力APP」或上網進入「天然災害停復電資訊」專區進行通報。

彰化區處呼籲，颱風期間「1911」客服專線與區處電話線路有限，建議年輕族群多使用網路報修，讓電話資源留給不熟悉網路操作的長輩。台電表示，復電程序將依「供電樞紐變電所 → 主幹線 → 分歧線」原則進行，並優先恢復鐵路、自來水與通信等重要設施，目前仍有約180戶在搶修中，台電強調會全力搶修、即時應變，同時呼籲民眾留意安全、備妥應急照明與行動電源，與台電一同度過鳳凰颱風的強風豪雨考驗

